Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy dự hội nghị toàn quốc đầu tiên dành cho KOL

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Á hậu Vân Nhi cùng gần 300 KOL tiêu biểu đã tham dự hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” diễn ra tại Hà Nội sáng 18/8.

z6919026974548-e016eca50eb6ac57471a3b53c975e572.jpg
z6919026974548-e016eca50eb6ac57471a3b53c975e572-4393.jpg
Sáng 18/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Á hậu Vân Nhi cùng gần 300 KOL tiêu biểu đã tham dự hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là lần đầu tiên cộng đồng KOL trên cả nước có một diễn đàn quy mô toàn quốc để cùng nhau thảo luận, kết nối và khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số. Tại sự kiện, các người đẹp có dịp gặp gỡ NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Tùng Dương.
b2400984-2465.jpg
b2410410-2628.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy, Bảo Ngọc diện áo dài nền nã khi tham dự hội nghị. Hoa hậu Bảo Ngọc đã có bài phát biểu tại hội nghị, chia sẻ quan điểm và trải nghiệm, nhấn mạnh mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội số văn minh.
b2410015-3353.jpg
Lê Nguyễn Bảo Ngọc﻿ vừa được công bố là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2026. Bảo Ngọc là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Tham dự Hoa hậu Thế giới, ﻿cô muốn mang dự án nhân ái Gen Zero ra với thế giới để thúc đẩy người trẻ và cộng đồng hành động vì môi trường.
z6918369758449-86a50615aa2da4f2c56d00aee38434f4.jpg
z6918369770875-841278c7db88ff1af58271aab4a6bf86.jpg
Chia sẻ tại hội nghị, Bảo Ngọc cho rằng đã đến lúc nhìn nhận lại vai trò của KOL, KOC không chỉ trong việc quảng bá thương mại, mà như một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển xã hội. Họ không chỉ đại diện cho xu hướng, mà còn có thể trở thành cầu nối giữa việc gìn giữ giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới của thời đại số. "Nếu chúng ta cùng nhau lan tỏa những thông điệp nhân văn, tôn vinh sự tử tế và khuyến khích hành động tích cực, thì mạng xã hội sẽ trở thành một môi trường tốt đẹp, lành mạnh, cùng nhau phát triển và tạo động lực thúc đẩy sự vươn mình của cả dân tộc", cô chia sẻ.
ctug8746.jpg
ctug8752.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi mặc áo dài cách điệu tông màu xanh - trắng khi tham dự hội nghị. Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông số phát triển mạnh mẽ, tiếng nói của KOL không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa thông tin mà đã trở thành một nguồn lực quan trọng trong việc xây dựng niềm tin xã hội và kiến tạo giá trị bền vững.
ctug8760.jpg
ctug8767.jpg
Hà Trúc Linh chia sẻ: "Tôi vinh dự khi được tham dự hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hãy cùng nhau hành động để tạo ra sức ảnh hưởng một cách có trách nhiệm và lan tỏa giá trị thật trong thời đại công nghệ số ngày nay".
ctug8770.jpg
ctug8780.jpg
Với vai trò là Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh mong muốn lan tỏa tới các bạn trẻ tinh thần sống nhiệt huyết, có trách nhiệm. Đặc biệt, cô cho rằng những người trẻ có sức ảnh hưởng hiện nay cần lăn xả hơn nữa vào các công tác xã hội, từ thiện để tạo ra những sức ảnh hưởng có giá trị tới cộng đồng, thay vì chạy theo hào quang ảo.
ctug8740.jpg
ctug8743.jpg
Á hậu Vân Nhi ấn tượng với 6 bài tham luận của các KOL tham dự hội nghị, đặc biệt là bài phát biểu của Hoa hậu Bảo Ngọc.
ctug8627.jpg
ctug8650.jpg
"Bài phát biểu của Hoa hậu Bảo Ngọc gây ấn tượng mạnh với tôi. Với vai trò là hoa hậu, người có sức ảnh hưởng, chị Bảo Ngọc luôn hướng tới những dự án có tác động sâu rộng và lan tỏa ý nghĩa nhân văn tích cực. Đó là điều tôi muốn hướng đến trong nhiệm kỳ á hậu của mình", Vân Nhi chia sẻ.
535996346-1297184708440202-5070378788267960919-n.jpg
536269704-766846146284095-3367171645579995772-n.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy có dịp hội ngộ MC Khánh Vy tại hội nghị. Ba người đẹp mặc trang phục nền nã, thanh lịch.
budx9295.jpg
z6918369800502-a889e51e0ba054478e99fbc90897704a.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy chăm chú theo dõi các bài phát biểu tại hội nghị. Những năm gần đây, Tiểu Vy thực hiện series Vy ơi, ghi lại những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời cơ nhỡ mà cô gặp trên đường và giúp đỡ họ cả về tinh thần, vật chất. Series của người đẹp được đánh giá có tác động tích cực, giúp lan tỏa tinh thần sống nhân văn, sống đẹp tới giới trẻ.
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Hoa hậu Thanh Thủy #hội nghị KOL #Hoa hậu Việt Nam

