Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy dự hội nghị toàn quốc đầu tiên dành cho KOL

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Á hậu Vân Nhi cùng gần 300 KOL tiêu biểu đã tham dự hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” diễn ra tại Hà Nội sáng 18/8.