Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy dự hội nghị toàn quốc đầu tiên dành cho KOL

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Á hậu Vân Nhi cùng gần 300 KOL tiêu biểu đã tham dự hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” diễn ra tại Hà Nội sáng 18/8.
Sáng 18/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Á hậu Vân Nhi cùng gần 300 KOL tiêu biểu đã tham dự hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là lần đầu tiên cộng đồng KOL trên cả nước có một diễn đàn quy mô toàn quốc để cùng nhau thảo luận, kết nối và khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số. Tại sự kiện, các người đẹp có dịp gặp gỡ NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Tùng Dương.
Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy, Bảo Ngọc diện áo dài nền nã khi tham dự hội nghị. Hoa hậu Bảo Ngọc đã có bài phát biểu tại hội nghị, chia sẻ quan điểm và trải nghiệm, nhấn mạnh mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội số văn minh.
Chia sẻ tại hội nghị, Bảo Ngọc cho rằng đã đến lúc nhìn nhận lại vai trò của KOL, KOC không chỉ trong việc quảng bá thương mại, mà như một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển xã hội. Họ không chỉ đại diện cho xu hướng, mà còn có thể trở thành cầu nối giữa việc gìn giữ giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới của thời đại số. "Nếu chúng ta cùng nhau lan tỏa những thông điệp nhân văn, tôn vinh sự tử tế và khuyến khích hành động tích cực, thì mạng xã hội sẽ trở thành một môi trường tốt đẹp, lành mạnh, cùng nhau phát triển và tạo động lực thúc đẩy sự vươn mình của cả dân tộc", cô chia sẻ.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi mặc áo dài cách điệu tông màu xanh - trắng khi tham dự hội nghị. Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông số phát triển mạnh mẽ, tiếng nói của KOL không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa thông tin mà đã trở thành một nguồn lực quan trọng trong việc xây dựng niềm tin xã hội và kiến tạo giá trị bền vững.
Hà Trúc Linh chia sẻ: "Tôi vinh dự khi được tham dự hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hãy cùng nhau hành động để tạo ra sức ảnh hưởng một cách có trách nhiệm và lan tỏa giá trị thật trong thời đại công nghệ số ngày nay".
Với vai trò là Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh mong muốn lan tỏa tới các bạn trẻ tinh thần sống nhiệt huyết, có trách nhiệm. Đặc biệt, cô cho rằng những người trẻ có sức ảnh hưởng hiện nay cần lăn xả hơn nữa vào các công tác xã hội, từ thiện để tạo ra những sức ảnh hưởng có giá trị tới cộng đồng, thay vì chạy theo hào quang ảo.
Á hậu Vân Nhi ấn tượng với 6 bài tham luận của các KOL tham dự hội nghị, đặc biệt là bài phát biểu của Hoa hậu Bảo Ngọc.
"Bài phát biểu của Hoa hậu Bảo Ngọc gây ấn tượng mạnh với tôi. Với vai trò là hoa hậu, người có sức ảnh hưởng, chị Bảo Ngọc luôn hướng tới những dự án có tác động sâu rộng và lan tỏa ý nghĩa nhân văn tích cực. Đó là điều tôi muốn hướng đến trong nhiệm kỳ á hậu của mình", Vân Nhi chia sẻ.
Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy có dịp hội ngộ MC Khánh Vy tại hội nghị. Ba người đẹp mặc trang phục nền nã, thanh lịch.
Hoa hậu Tiểu Vy chăm chú theo dõi các bài phát biểu tại hội nghị. Những năm gần đây, Tiểu Vy thực hiện series Vy ơi, ghi lại những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời cơ nhỡ mà cô gặp trên đường và giúp đỡ họ cả về tinh thần, vật chất. Series của người đẹp được đánh giá có tác động tích cực, giúp lan tỏa tinh thần sống nhân văn, sống đẹp tới giới trẻ.