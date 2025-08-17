Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cổ vũ 8.800 tình nguyện viên phục vụ đại lễ 2/9

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng các người đẹp đã tới cổ vũ, hòa mình vào không khí nhiệt huyết của 8.800 tình nguyện viên tham gia phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

ctug8297.jpg
Chiều 16/8, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt tình nguyện viên phục vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿, Á hậu Vân Nhi, Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Nhân ái - Nguyễn Phương Nhi và người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng (top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024) cũng có mặt ở sự kiện để cổ vũ, động viên tinh thần các bạn tình nguyện viên.
ctug8174.jpg
ctug8166.jpg
Các người đẹp khoác lên mình màu áo xanh, hòa cùng không khí với 8.800 đoàn viên, thanh niên đại diện cho gần 3 triệu thanh niên, và hơn 600.000 đoàn viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
ctug8191.jpg
ctug8150.jpg
Hòa cùng sức trẻ của thanh niên thủ đô, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và các người đẹp đang hướng về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
ctug8247.jpg
ctug8186.jpg
Những ngày qua, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và các người đẹp tham dự nhiều sự kiện văn hóa, xã hội hướng về đại lễ như concert Tổ quốc trong tim, chương trình Cùng Việt Nam tiến bước tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, tặng quà, cổ vũ các khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80...
ctug8236.jpg
ctug8233.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh háo hức tham dự chương trình. Cô muốn lan tỏa tới các bạn trẻ trên cả nước tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong những ngày cả nước hướng về đại lễ.
ctug8107.jpg
"Tôi có dịp gặp gỡ những gương mặt cống hiến và nhiệt huyết góp mặt trong hành trình 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và năng lượng để lan tỏa tinh thần tuổi trẻ đến mọi người", cô chia sẻ.
ctug8228.jpg
ctug8219.jpg
Á hậu Vân Nhi duyên dáng trong màu áo xanh tình nguyện. Cô chia sẻ: "Tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với các bạn tình nguyện viên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Vui nhất là được giao lưu với nhiều bạn đến từ các đại học khác nhau, và đặc biệt có cả các bạn tình nguyện viên cùng trường tôi đang học nữa. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc trong những ngày tới".
ctug8132.jpg
ctug8130.jpg
Vân Nhi chụp ảnh cùng các bạn đoàn viên thanh niên của Đại học Phenikaa - nơi cô đang theo học.
ctug8212.jpg
ctug8209.jpg
Là một đảng viên trẻ, người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng muốn lan tỏa tinh thần cống hiến, lăn xả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
ctug8120.jpg
ctug8141.jpg
Thu Hằng bên các bạn đoàn viên thanh niên của Đại học Kinh tế Quốc dân - nơi cô đang theo học.
ctug8206.jpg
ctug8204.jpg
Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan chia sẻ cảm xúc tự hào khi có mặt ở thủ đô và hòa cùng tuổi trẻ cả nước trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đại lễ.
ctug8217.jpg
ctug8215.jpg
Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi từ Huế ra Hà Nội để tham dự các hoạt động ý nghĩa trong dịp cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
ctug8152.jpg
ctug8144.jpg
ctug8139.jpg
ctug8138.jpg
8.800 đoàn viên, thanh niên đại diện cho gần 3 triệu thanh niên, và hơn 600.000 đoàn viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cùng nhau đảm nhận các phần việc, từ tiếp đón, hỗ trợ đoàn đại biểu, nhân dân đến từ các tỉnh thành và đoàn khách quốc tế đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...
ctug8115.jpg
ctug8113.jpg
Các tình nguyện viên sẽ tham gia nhiều nhóm nhiệm vụ như hướng dẫn đại biểu và phát nhu yếu phẩm tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình, cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại các điểm dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành...
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Vân Nhi #Hoa hậu Việt Nam #tình nguyện viên #đại lễ 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục