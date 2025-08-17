Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cổ vũ 8.800 tình nguyện viên phục vụ đại lễ 2/9

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng các người đẹp đã tới cổ vũ, hòa mình vào không khí nhiệt huyết của 8.800 tình nguyện viên tham gia phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.