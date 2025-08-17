Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cổ vũ 8.800 tình nguyện viên phục vụ đại lễ 2/9

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng các người đẹp đã tới cổ vũ, hòa mình vào không khí nhiệt huyết của 8.800 tình nguyện viên tham gia phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Các người đẹp khoác lên mình màu áo xanh, hòa cùng không khí với 8.800 đoàn viên, thanh niên đại diện cho gần 3 triệu thanh niên, và hơn 600.000 đoàn viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Hòa cùng sức trẻ của thanh niên thủ đô, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và các người đẹp đang hướng về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Những ngày qua, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và các người đẹp tham dự nhiều sự kiện văn hóa, xã hội hướng về đại lễ như concert Tổ quốc trong tim, chương trình Cùng Việt Nam tiến bước tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, tặng quà, cổ vũ các khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80...
Hoa hậu Hà Trúc Linh háo hức tham dự chương trình. Cô muốn lan tỏa tới các bạn trẻ trên cả nước tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong những ngày cả nước hướng về đại lễ.
Á hậu Vân Nhi duyên dáng trong màu áo xanh tình nguyện. Cô chia sẻ: "Tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với các bạn tình nguyện viên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Vui nhất là được giao lưu với nhiều bạn đến từ các đại học khác nhau, và đặc biệt có cả các bạn tình nguyện viên cùng trường tôi đang học nữa. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc trong những ngày tới".
Vân Nhi chụp ảnh cùng các bạn đoàn viên thanh niên của Đại học Phenikaa - nơi cô đang theo học.
Là một đảng viên trẻ, người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng muốn lan tỏa tinh thần cống hiến, lăn xả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
Thu Hằng bên các bạn đoàn viên thanh niên của Đại học Kinh tế Quốc dân - nơi cô đang theo học.
Đại sứ Thể thao và Thời trang - Đinh Hoàng Linh Đan chia sẻ cảm xúc tự hào khi có mặt ở thủ đô và hòa cùng tuổi trẻ cả nước trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đại lễ.
Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi từ Huế ra Hà Nội để tham dự các hoạt động ý nghĩa trong dịp cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
8.800 đoàn viên, thanh niên đại diện cho gần 3 triệu thanh niên, và hơn 600.000 đoàn viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cùng nhau đảm nhận các phần việc, từ tiếp đón, hỗ trợ đoàn đại biểu, nhân dân đến từ các tỉnh thành và đoàn khách quốc tế đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...
Các tình nguyện viên sẽ tham gia nhiều nhóm nhiệm vụ như hướng dẫn đại biểu và phát nhu yếu phẩm tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình, cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại các điểm dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành...