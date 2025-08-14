Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cổ vũ các chiến sĩ tập luyện diễu binh, diễu hành A80

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan đã tới tặng quà, cổ vũ các khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80.
Ngày 14/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan đã tham dự chương trình Thăm hỏi, động viên và tặng quà các học viên, cán bộ, chiến sĩ khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc. Chương trình do Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị tổ chức.
Sự xuất hiện của các người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong dịp trọng đại sắp tới của đất nước.
Á hậu Vân Nhi hào hứng chụp ảnh cùng các chiến sĩ sau giờ tập luyện căng thẳng.
Á hậu Vân Nhi chia sẻ cảm xúc tự hào, hạnh phúc khi có cơ hội trực tiếp theo dõi hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 tập diễu binh, diễu hành trong buổi sáng ngày 14/8. "Trong tôi trào dâng cảm xúc tự hào khi theo dõi các đồng chí tập diễu binh, diễu hành. Tôi rất mong chờ đến ngày 2/9 để hòa vào không khí thiêng liêng của cả dân tộc", cô nói.
Các người đẹp đã tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa giờ luyện tập để thăm hỏi, trò chuyện với các học viên, cán bộ, chiến sĩ. Họ gửi lời chúc sức khỏe tới các chiến sĩ để họ có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ thiêng liêng trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9.
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo cờ đỏ sao vàng tham gia sự kiện. Cô đang có mặt ở Thủ đô và hòa vào không khí những ngày tháng Tám đáng nhớ. Mới đây, Hà Trúc Linh cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tham gia dự án ảnh "Yêu áo dài, Yêu đất nước" hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chia sẻ tại sự kiện, Hà Trúc Linh nói đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao với một người con đến từ Đắk Lắk. Cô gửi gắm niềm tin và chúc các chiến sĩ có nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày trọng đại được cả nước mong chờ.
Hà Trúc Linh nói cô muốn lan tỏa tới thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, nhiệt huyết cống hiến và tinh thần lăn xả với các công tác xã hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
Á hậu Vân Nhi choáng ngợp với không khí tập luyện nghiêm túc, khẩn trương của các khối diễu binh, diễu hành A80.
Cô háo hức tham dự các sự kiện trước thềm đại lễ Quốc khánh 2/9. Người đẹp thực hiện nhiều bộ ảnh với áo dài, cờ đỏ sao vàng để hòa cùng không khí tự hào của giới trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và dàn người đẹp trong vòng vây của các khối diễu binh, diễu hành A80.
Hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 tập diễu binh, diễu hành dưới tiết trời nắng nóng gay gắt.