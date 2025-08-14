Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cổ vũ các chiến sĩ tập luyện diễu binh, diễu hành A80

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan đã tới tặng quà, cổ vũ các khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80.

f03f1da0-8a31-48bd-9c1d-10a1d8064ddc.jpg
c52151db-cbd7-46ad-87cf-15e934220755.jpg
Ngày 14/8, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan đã tham dự chương trình Thăm hỏi, động viên và tặng quà các học viên, cán bộ, chiến sĩ khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc. Chương trình do Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị tổ chức.
fb3d464c-0929-4b6f-b95f-4516b0c128c7.jpg
74fa7af7-f623-4866-b732-1699fa061505.jpg
Sự xuất hiện của các người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong dịp trọng đại sắp tới của đất nước.
120543ba-ceaa-4e90-a05e-05644dec7f1b.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿ chụp ảnh cùng các chiến sĩ. Có mặt tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc để tham dự sự kiện từ sớm, cô cảm phục sự vất vả của các khối diễu binh, diễu hành A80 khi tập luyện dưới tiết trời nắng nóng. "Trời hôm nay rất nóng nhưng tôi nhìn thấy ở gương mặt, ánh mắt của các đồng chí sự nghiêm túc, nhiệt huyết. Điều đó đã truyền cảm hứng rất nhiều cho thế hệ trẻ chúng tôi", cô chia sẻ.
bd2e8494-bfa9-420e-916d-97662d62e000.jpg
0e2149ee-4a25-4d9b-91a6-552f1f824d7e.jpg
Á hậu Vân Nhi hào hứng chụp ảnh cùng các chiến sĩ sau giờ tập luyện căng thẳng.
d0437740-00a1-44b0-be80-9fe77158a076.jpg
5a42f3da-a460-4784-aff0-42e2efc3f7d8.jpg
Á hậu Vân Nhi chia sẻ cảm xúc tự hào, hạnh phúc khi có cơ hội trực tiếp theo dõi hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 tập diễu binh, diễu hành trong buổi sáng ngày 14/8. "Trong tôi trào dâng cảm xúc tự hào khi theo dõi các đồng chí tập diễu binh, diễu hành. Tôi rất mong chờ đến ngày 2/9 để hòa vào không khí thiêng liêng của cả dân tộc", cô nói.
ee60e700-a11e-4d80-9368-fcd1eb6ad446.jpg
z6905736000122-e8eb96a2d1cc870e7ecaf21a6daeff3c.jpg
Các người đẹp đã tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa giờ luyện tập để thăm hỏi, trò chuyện với các học viên, cán bộ, chiến sĩ. Họ gửi lời chúc sức khỏe tới các chiến sĩ để họ có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ thiêng liêng trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9.
e3711103-90d2-4733-b797-210322c27987.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng các người đẹp đã đại diện các nhà tài trợ trao tặng các phần quà có tổng trị giá hơn một tỷ đồng tới các học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80.
501e2a84-2048-4f6b-97f2-fd9d95c8037c.jpg
69584e6c-bf9b-4e2b-8815-8b0272629dc0.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo cờ đỏ sao vàng tham gia sự kiện. Cô đang có mặt ở Thủ đô và hòa vào không khí những ngày tháng Tám đáng nhớ. Mới đây, Hà Trúc Linh cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tham gia dự án ảnh "Yêu áo dài, Yêu đất nước" hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
ae6878fa-c398-4701-9f89-a04d006d71c7.jpg
5c7afbec-e324-4edc-855b-7bf59e2dab3d.jpg
Chia sẻ tại sự kiện, Hà Trúc Linh nói đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao với một người con đến từ Đắk Lắk. Cô gửi gắm niềm tin và chúc các chiến sĩ có nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày trọng đại được cả nước mong chờ.
a4c7e38c-da0e-43a1-baaf-13e715939e0e.jpg
2d4a7e33-d0de-4d27-b1ea-fc7a4adf7bb3.jpg
Hà Trúc Linh nói cô muốn lan tỏa tới thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, nhiệt huyết cống hiến và tinh thần lăn xả với các công tác xã hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
36caef21-42c5-45dc-9e69-3100c8055e20.jpg
a9622fe0-6f37-4d74-ad4d-cf62ff58c809.jpg
Á hậu Vân Nhi choáng ngợp với không khí tập luyện nghiêm túc, khẩn trương của các khối diễu binh, diễu hành A80.
763e65f9-d56f-4c4d-b291-33af73666c25.jpg
40f5d0ed-125f-4500-a981-024816f7e19a.jpg
Cô háo hức tham dự các sự kiện trước thềm đại lễ Quốc khánh 2/9. Người đẹp thực hiện nhiều bộ ảnh với áo dài, cờ đỏ sao vàng để hòa cùng không khí tự hào của giới trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
z6905736119749-2ec77f178ada46b65098a254f7f61fe3.jpg
z6905736439969-f92f0af2f32f73122d210bacd4746b67.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và dàn người đẹp trong vòng vây của các khối diễu binh, diễu hành A80.
f46dafcc-72f5-41f5-a9e4-9bcb98ef06ed.jpg
648500c8-48a6-4618-9efd-2acb6fe9f884.jpg
f60d4948-0742-4a55-b0e0-97a910d23ba7.jpg
d3358a0d-14a4-4e19-b0a2-c7ea63ecac60.jpg
Hơn 4.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của các khối A80 tập diễu binh, diễu hành dưới tiết trời nắng nóng gay gắt.
Duy Nam - Trọng Tài
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Vân Nhi #diễu binh #diễu hành A80

