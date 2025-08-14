Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cổ vũ các chiến sĩ tập luyện diễu binh, diễu hành A80

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương, Đinh Hoàng Linh Đan đã tới tặng quà, cổ vũ các khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80.