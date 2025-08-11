Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hà Trúc Linh, Châu Anh và Vân Nhi đẹp rực rỡ giữa đất trời Ninh Bình

Đỗ Quyên
Trọng Tài

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi bày tỏ thích thú khi có dịp trải nghiệm hai điểm du lịch Thung Nham và phố cổ tại Ninh Bình.

img-2862.jpg
Đồng hành cùng giải Siêu cúp bóng đá quốc gia 2025 tổ chức tại Ninh Bình, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng dàn người đẹp có dịp trải nghiệm văn hóa, du lịch nơi đây.
img-2865.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cho biết đây là lần đầu họ ghé thăm khu du lịch sinh thái Thung Nham và hoàn toàn bất ngờ về cảnh quan ở đây.
img-2905.jpg
img-2914.jpg
Theo Hoa hậu Trúc Linh, cô ấn tượng về vẻ đẹp của Ninh Bình thông qua hình ảnh, video trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Khi trực tiếp trải nghiệm, cô khẳng định nơi đây xứng đáng là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.
img-2915.jpg
img-2916.jpg
"Tôi từng ao ước được đến Ninh Bình và khi đặt chân tới đây, tôi thực sự ngỡ ngàng vì phong cảnh hữu tình, nên thơ. Là người yêu thiên nhiên, tôi cảm giác như cá về nước khi đến Thung Nham. Ngoài ra, phố cổ Ninh Bình cũng là điểm du lịch thú vị với nhiều điểm check-in cực ấn tượng", Trúc Linh chia sẻ.
img-2867.jpg
img-2871.jpg
Á hậu Châu Anh thả hồn giữa thiên nhiên ở Ninh Bình. Cô chia sẻ bản thân ưa thích khám phá những điểm du lịch sinh thái.
img-2895.jpg
img-2896.jpg
"Thung Nham cho tôi cảm giác yên bình và thư giãn. Nơi đây giúp xua tan nắng nóng, mệt mỏi, cho chúng ta trở về và thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Thung Nham có sông nước, núi non và hệ sinh thái động thực vật phong phú để bạn thỏa sức ngắm nhìn, khám phá", Châu Anh nói.
img-2880.jpg
img-2909.jpg
Á hậu Vân Nhi lựa chọn những góc check-in ấn tượng tại Thung Nham. Cô bày tỏ tiếc nuối vì chưa có nhiều dịp trải nghiệm du lịch Ninh Bình.
img-2889.jpg
img-2888.jpg
"Hang Bụt là địa điểm tham quan mà bạn không nên bỏ qua khi đến Thung Nham. Đây là hang đá dài tự nhiên 500 m, thạch đá tạo thành ông Bụt đang ngồi bên dòng sông rất đẹp và hấp dẫn", cô chia sẻ.
img-2917.jpg
img-2918.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương check-in một góc tại phố cổ Ninh Bình. "Phố cổ Hoa Lư tái hiện sinh động nét đẹp về kiến trúc, đời sống văn hóa xã hội, cùng các phong tục tập quán đặc sắc của người Việt qua nhiều thế hệ. Bạn có thể tham quan các gian hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc sản như bánh đa, bánh nếp, bánh mật, bánh khoái tép...", Thùy Dương bày tỏ.
img-2902.jpg
img-2901.jpg
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh cho biết cô từng ghé thăm một số danh lam, điểm du lịch ở Ninh Bình như chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động...
img-2897.jpg
img-2898.jpg
"Ninh Bình là điểm dừng chân lý tưởng nếu bạn muốn tìm một nơi thư giãn, yên bình và có thể hòa mình với thiên nhiên. Không chỉ có phong cảnh nên thơ hữu tình, Ninh Bình còn rất nhiều đặc sản nếu bạn đam mê với ẩm thực", người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ.
Đỗ Quyên
Trọng Tài
#Hoa hậu Trúc Linh #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi #Ninh Bình #Thung Nham #phố cổ Ninh Bình #du lịch

