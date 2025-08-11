Hà Trúc Linh, Châu Anh và Vân Nhi đẹp rực rỡ giữa đất trời Ninh Bình

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi bày tỏ thích thú khi có dịp trải nghiệm hai điểm du lịch Thung Nham và phố cổ tại Ninh Bình.
Theo Hoa hậu Trúc Linh, cô ấn tượng về vẻ đẹp của Ninh Bình thông qua hình ảnh, video trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Khi trực tiếp trải nghiệm, cô khẳng định nơi đây xứng đáng là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.
"Tôi từng ao ước được đến Ninh Bình và khi đặt chân tới đây, tôi thực sự ngỡ ngàng vì phong cảnh hữu tình, nên thơ. Là người yêu thiên nhiên, tôi cảm giác như cá về nước khi đến Thung Nham. Ngoài ra, phố cổ Ninh Bình cũng là điểm du lịch thú vị với nhiều điểm check-in cực ấn tượng", Trúc Linh chia sẻ.
Á hậu Châu Anh thả hồn giữa thiên nhiên ở Ninh Bình. Cô chia sẻ bản thân ưa thích khám phá những điểm du lịch sinh thái.
"Thung Nham cho tôi cảm giác yên bình và thư giãn. Nơi đây giúp xua tan nắng nóng, mệt mỏi, cho chúng ta trở về và thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Thung Nham có sông nước, núi non và hệ sinh thái động thực vật phong phú để bạn thỏa sức ngắm nhìn, khám phá", Châu Anh nói.
Á hậu Vân Nhi lựa chọn những góc check-in ấn tượng tại Thung Nham. Cô bày tỏ tiếc nuối vì chưa có nhiều dịp trải nghiệm du lịch Ninh Bình.
"Hang Bụt là địa điểm tham quan mà bạn không nên bỏ qua khi đến Thung Nham. Đây là hang đá dài tự nhiên 500 m, thạch đá tạo thành ông Bụt đang ngồi bên dòng sông rất đẹp và hấp dẫn", cô chia sẻ.
Người đẹp Phạm Thùy Dương check-in một góc tại phố cổ Ninh Bình. "Phố cổ Hoa Lư tái hiện sinh động nét đẹp về kiến trúc, đời sống văn hóa xã hội, cùng các phong tục tập quán đặc sắc của người Việt qua nhiều thế hệ. Bạn có thể tham quan các gian hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc sản như bánh đa, bánh nếp, bánh mật, bánh khoái tép...", Thùy Dương bày tỏ.
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh cho biết cô từng ghé thăm một số danh lam, điểm du lịch ở Ninh Bình như chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động...
"Ninh Bình là điểm dừng chân lý tưởng nếu bạn muốn tìm một nơi thư giãn, yên bình và có thể hòa mình với thiên nhiên. Không chỉ có phong cảnh nên thơ hữu tình, Ninh Bình còn rất nhiều đặc sản nếu bạn đam mê với ẩm thực", người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ.