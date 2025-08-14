Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Kết quả vụ kiện MV 16 tỷ lượt xem

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - MV "Baby Shark" ra mắt năm 2015, là video được xem nhiều nhất YouTube, với hơn 16 tỷ lượt xem tính đến hiện tại. Năm 2019, nhạc sĩ người Mỹ Jonathan Wright đệ đơn kiện lên tòa án Seoul và khẳng định anh là tác giả ca khúc này, bị Pinkfong - công ty phát hành MV "Baby Shark" - sao chép mà không xin phép.

Theo The Straits Times, ngày 14/8, tòa án tối cao Hàn Quốc ra tuyên bố khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 6 năm xung quanh ca khúc đình đám Baby Shark. Phán quyết khẳng định Baby Shark không có dấu hiệu đạo nhạc và bác bỏ khiếu nại bản quyền của một nhạc sĩ người Mỹ.

Vụ kiện bắt nguồn từ tháng 3/2019, khi nhạc sĩ người Mỹ Jonathan Wright (nghệ danh Johnny Only) đệ đơn kiện lên tòa án Seoul. Anh khẳng định mình đã sáng tác ca khúc này từ năm 2011 dựa trên một giai điệu dân gian và Pinkfong đã sao chép tác phẩm này mà không xin phép. Trong khi đó, công ty giải trí Pinkfong - đơn vị phát hành MV - khẳng định Baby Shark là bản phái sinh độc lập từ một giai điệu dân gian.

babyshark.jpg
Baby Shark là hiện tượng âm nhạc toàn cầu.

Cuộc chiến pháp lý trở nên dai dẳng. Phiên sơ thẩm năm 2021 và phúc thẩm năm 2023 đều ra phán quyết có lợi cho Pinkfong, khẳng định không có đủ bằng chứng cho thấy tác phẩm của Johnny Only được bảo hộ. Tòa phúc thẩm nhấn mạnh rằng cả hai tác phẩm đều là bản phái sinh từ cùng một bài hát dân gian.

Johnny Only tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao. Trong phiên xử mới nhất, tòa án khẳng định một tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ bản quyền nếu chứa yếu tố sáng tạo mới đủ để được coi là nguyên bản. Trong trường hợp này, các thay đổi mà Johnny Only thực hiện như thêm guitar điện hay âm thanh tổng hợp đều được đánh giá là tối thiểu, không thể coi là tạo ra tác phẩm mới.

Trước phán quyết cuối cùng, công ty Pinkfong khẳng định họ đã mang đến một làn gió mới cho bài hát bằng cách thêm nhịp điệu lạc quan và giai điệu hấp dẫn, biến nó thành biểu tượng văn hóa đại chúng như ngày nay.

Baby Shark ra mắt năm 2015, là video được xem nhiều nhất YouTube, với hơn 16 tỷ lượt xem tính đến hiện tại. Không giống như hầu hết bài hát thiếu nhi chậm rãi và giúp trẻ dễ ngủ, Baby Shark của Pinkfong là thể loại khiêu vũ mà trẻ em thích xem theo vòng lặp. Chính điều đó giúp video thu hút lượng lớn người xem.

Video hoạt hình với giai điệu bắt tai, động tác tay đơn giản và ca từ lặp lại thu hút trẻ em ở hàng trăm quốc gia trên thế giới. Những bước nhảy móc câu với giai điệu “doo doo doo doo doo” trở thành cơn sốt toàn cầu.

Ngọc Ánh
#Baby Shark #phán quyết tòa án #bản quyền âm nhạc #Pinkfong #ca khúc nổi tiếng #kiện tụng âm nhạc #tòa án Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục