Điều hối tiếc lớn nhất của Leonardo DiCaprio

TPO - Trong cuộc phỏng vấn mới, Leonardo DiCaprio cho biết điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của anh là không tham gia bộ phim "Boogie Nights". Anh từ chối đạo diễn Paul Thomas Anderson để đóng vai Jack trong "Titanic".

Ngày 13/8, tạp chí Esquire công bố cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa đạo diễn Paul Thomas Anderson (người hỏi) và Leonardo DiCaprio (người trả lời).

Trước câu hỏi: “Anh có hối tiếc điều gì không?”, tài tử sinh năm 1974 cho biết điều hối tiếc lớn nhất của anh là không tham gia Boogie Nights.

“Đó là bộ phim sâu sắc của thế hệ tôi. Tôi không thể tưởng tượng ai khác ngoài Mark Wahlberg trong phim đó. Khi được xem bộ phim đó, tôi chỉ nghĩ nó là kiệt tác”, anh chia sẻ.

Leonardo DiCaprio cho rằng Boogie Nights là kiệt tác và thấy hối hận vì từ chối tham gia. Ảnh: Esquire.

Leonardo nói thêm trớ trêu hơn khi người đặt câu hỏi cho anh lại là người tạo ra tác phẩm đó. Anh khẳng định không hề nói dối để lấy lòng Anderson.

Boogie Nights (1997) là bộ phim chính kịch Mỹ do Paul Thomas Anderson viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất.

Phim lấy bối cảnh thung lũng San Fernando (Los Angeles), xoay quanh Eddie Adams (Mark Wahlgerg) từ nhân viên rửa bát trẻ tuổi ở hộp đêm trở thành ngôi sao phim khiêu dâm. Anh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp trong thời kỳ hoàng kim của phim khiêu dâm vào thập niên 1970. Tuy nhiên, do sa chân vào ma túy, anh mất phong độ và bị loại khỏi ngành vào thập niên 1980. Sau những biến cố, nam chính cố gắng cai nghiện và quay trở lại với công việc.

Bộ phim được đề cử 3 giải Oscar, bao gồm Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Julianne Moore) và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Burt Reynolds).

Variety đánh giá đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Anderson, đồng thời là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại.

Đạo diễn Anderson mời Mark Wahlgerg đóng chính sau khi bị Leonardo từ chối.

Leonardo từ chối vai Eddie Adams (nghệ danh khi đóng phim khiêu dâm là Dirk Diggler) để trở thành Jack trong bom tấn Titanic của James Cameron.

Năm 2008, anh khẳng định với GQ rằng bày tỏ nuối tiếc về Boogie Nights không có nghĩa là anh hối hận vì đóng Titanic.

Khi được hỏi liệu có thay đổi quyết định nếu có thể quay ngược thời gian, ngôi sao thắng giải Oscar bác bỏ: “Tôi không nói tôi sẽ làm vậy. Nhưng đó hẳn là hướng đi khác về mặt sự nghiệp. Tôi nghĩ cả hai đều tuyệt vời và ước gì tôi có thể làm cả hai”.

Leonardo nhấn mạnh nếu không góp mặt trong tác phẩm về thảm họa đắm tàu, anh chắc chắn không có được sự nghiệp như hiện tại. Tuy vậy, anh cũng tò mò về sự thay đổi của bản thân nếu chọn đi theo hướng ngược lại.

Gần 30 năm kể từ ngày đưa ra lựa chọn mang tính bước ngoặt sự nghiệp, Leonardo DiCaprio có cơ hội bù đắp một phần tiếc nuối năm xưa. Đó là lần đầu hợp tác với Anderson, trở thành nhân vật chính trong tác phẩm mới của ông - One Battle After Another.

Theo Esquire, Leonardo thủ vai Bob Ferguson, nhà cách mạng hết thời, phải dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt sau nhiều năm nghỉ hưu để giải cứu con gái tuổi teen tên Willa (Chase Infiniti).

Phim dự kiến phát hành ở Bắc Mỹ vào ngày 26/9 tới.