C. Ronaldo mất gần 10 năm để cầu hôn bạn gái

TPO - Gần một thập kỷ bên nhau với hai con chung, Cristiano Ronaldo mới chính thức ngỏ lời cầu hôn Georgina Rodriguez. Thông tin này khiến không ít cư dân mạng bất ngờ vì họ cứ ngỡ cặp đôi là vợ chồng từ lâu.

Tối 11/8 (giờ địa phương), Cristiano Ronaldo xác nhận cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez bằng chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, có giá trị lên tới 5 triệu USD.

Tin tức này gây bùng nổ toàn cầu. Mọi người bất ngờ theo nhiều cách khác nhau. Với nhiều người, đó là cuối cùng siêu sao bóng đá nổi tiếng đào hoa cuối cùng cũng tìm ra bến đỗ. Trong khi đó, không ít người nghĩ rằng cặp đôi kết hôn từ lâu rồi.

Gần một thập kỷ trôi qua kể từ ngày ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau tại cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha vào năm 2016. Khi đó, Ronaldo đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là biểu tượng của câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ngược lại, Rodriguez chỉ là người mẫu bán thời gian vô danh, làm nhân viên Gucci để kiếm thêm thu nhập.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đính hôn sau gần 10 năm. Ảnh: IG.

Thuở ban đầu, hầu hết đều nghĩ rằng chuyện tình này chỉ là cuộc phiêu lưu thoáng qua. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, họ vẫn bên nhau, thậm chí gắn bó sâu sắc hơn nhờ những đứa con (2 con chung và 3 con riêng của Ronaldo). Họ chưa bao giờ phủ nhận những tin đồn kéo dài về cuộc hôn nhân bí mật.

Thực tế, danh thủ sinh năm 1985 từng nhiều lần gọi Rodriguez là vợ như trong các video YouTube hay tại lễ trao giải Globe Soccer ở Dubai vào cuối năm 2024.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi một bộ phận khán giả hiểu lầm Ronaldo và Rodriguez là vợ chồng. Thế nhưng, những gì diễn ra vào ngày đầu tuần lại cho thấy anh mới chỉ vừa chính thức cầu hôn cô. Điều này đặt ra câu hỏi: “Tại sao lại mất nhiều thời gian đến vậy?”.

Khó có thể lý giải được nội tâm của một người đàn ông được công nhận là khôn ngoan trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình đã qua, họ thực sự trải qua nhiều sóng gió, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

Giai đoạn thay đổi lớn

Khi gặp Rodriguez ở Madrid, Ronaldo là trụ cột của Real Madrid suốt bảy năm và có con trai Cristiano Jr.. Nhưng, không có bến đỗ nào là mãi mãi đối với cầu thủ bóng đá. Ronaldo bước vào giai đoạn thay đổi lớn.

Đầu tiên là chào đón cặp song sinh Eva và Mateo chào đời thông qua phương pháp mang thai hộ ở Mỹ vào tháng 6/2017. 5 tháng sau, anh tiếp tục có con chung đầu tiên với bạn gái 9X, bé gái Alana Martina. Cùng quãng thời gian đó, Ronaldo rời Madrid để chuyển đến Turin, trở thành một phần của Juventus - đội bóng hàng đầu Italy.

Đây rõ ràng chưa phải thời điểm thích hợp để bàn bạc chuyện chung thân. Ưu tiên hàng đầu lúc này của Ronaldo là thích nghi với cuộc sống ở thành phố mới và đối mặt với giải đấu cạnh tranh khốc liệt. Về phía Rodriguez, chăm sóc ba em bé chưa đầy một tuổi và cả con trai lớn gần như lấy hết tinh lực của cô.

Ngoài ra, kết hôn với một phụ nữ chỉ sau 1-2 năm chung sống không phải là phong cách của người nổi tiếng cẩn thận như Ronaldo.

Khi mọi thứ tưởng chừng như vào quỹ đạo, gia đình lại tiếp tục thay đổi môi trường sống. Năm 2021, họ chuyển đến Anh vì Ronaldo chọn trở lại Premier League và Manchester United.

Chỉ vài tháng sau khi tới Manchester, Ronaldo và Rodriguez đón tin vui khi cô xác nhận đang mang thai - lần này là song sinh, một trai và một gái. Trong lúc cả hai háo hức chờ đón sự ra đời của những đứa trẻ, bi kịch ập đến. Bé trai không may qua đời trong lúc sinh vào tháng 4/2022. Trong thông báo công khai, họ mô tả sự mất mát này là “nỗi đau lớn nhất”.

Gia đình Ronaldo liên tục gia tăng thành viên trong gần 10 năm qua. Ảnh: IG.

Nỗi đau ấy trùng hợp với khoảng thời gian đầy sóng gió ở Manchester. Rodriguez được cho là khó thích nghi với cuộc sống nơi đây, còn Ronaldo không thể tái lập những thành công trước đây với United. Không thể xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả với huấn luyện viên Erik Ten Hag dẫn tới việc Ronaldo rời câu lạc bộ sớm. Anh thậm chí chỉ trích dữ dội chiến lược gia người Hà Lan trong buổi phỏng vấn với Piers Morgan, MC chương trình Good Morning Britain.

Một lần nữa họ lại rời đi và điểm dừng chân là Ả Rập Saudi, cụ thể hơn là câu lạc bộ Al Nassr tại Riyadh.

Đến nay đã 3 năm trôi qua, gia đình 7 người dường như ổn định ở Ả Rập Saudi. Công việc cũng thuận lợi khi Ronaldo - dù 40 tuổi và vượt xa độ tuổi nghỉ hưu thông thường của cầu thủ - thành công ký gia hạn hợp đồng trị giá tới 167 triệu bảng (225 triệu USD) mỗi năm.

Thử thách tình yêu

Trong lúc sự nghiệp bóng đá của Ronaldo trải qua nhiều biến động, Rodriguez vừa chăm con, vừa trở thành người nổi tiếng theo cách riêng của mình (dĩ nhiên cần có sự hỗ trợ từ danh xưng “bạn gái Ronaldo”). Ngoài công việc người mẫu, thành công lớn nhất của cô là hợp tác với Netflix phát hành loạt phim tài liệu hậu trường mang tên mình.

Tuy nhiên, bất kể Rodriguez “lột xác” ra sao hay mối quan hệ tình cảm với Ronaldo ổn định cỡ nào, vẫn có những đồn đoán dai dẳng về hoàn cảnh và địa điểm mà cặp đôi lần đầu gặp nhau.

Hai người trong cuộc luôn khẳng định tình cờ gặp nhau tại cửa hàng Gucci, nhưng một số nguồn tin khác lại kể câu chuyện hoàn toàn khác.

Trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha Fiesta vào tháng 6, người tự nhận là bạn cũ tuyên bố Ronaldo và Rodriguez thực ra gặp nhau tại hộp đêm nổi tiếng ở Madrid mang tên Opium. Người đẹp sinh năm 1994 bị cho là thường xuyên lui tới với hy vọng gặp được các vận động viên giàu có.

Theo người này, Rodriguez luôn quan tâm đến các vận động viên, đặc biệt là cầu thủ bóng đá trước khi gặp Ronaldo. “Nếu không phải Cristiano, cũng sẽ là người khác”, người phụ nữ nói.

Nhiều năm trôi qua, người ta vẫn nghi ngờ Rodriguez tiếp cận Ronaldo có mục đích. Ảnh: IG.

Đó là một cáo buộc không có bằng chứng. Cặp đôi có thể dễ dàng bỏ qua sau khi đã vượt qua thử thách lớn hơn nhiều vào năm 2018, khi Ronaldo đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp.

Kathryn Mayorga, cựu giáo viên và người mẫu, đệ đơn kiện Ronaldo về tội cưỡng hiếp cô trong phòng khách sạn ở Las Vegas (Mỹ) vào năm 2009. Theo Mayorga, họ gặp nhau trong hộp đêm. Sau đó, cô cùng chân sút Bồ Đào Nha và một số người khác về phòng khách sạn của anh, rồi chuyện tấn công tình dục diễn ra trong phòng ngủ. Sau đó, cô nhận được 375.000 USD để giữ im lặng.

Ronaldo bác bỏ lời buộc tội. Anh ra tuyên bố vào tháng 10/2018: “Tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc nhắm vào tôi. Hiếp dâm là tội ác ghê tởm, đi ngược lại mọi giá trị và niềm tin của tôi”.

Nam danh thủ, thông qua các luật sư của mình, khẳng định việc quan hệ là hoàn toàn đồng thuận và thỏa thuận bảo mật mà họ ký với nhau năm 2010 là hợp pháp.

Năm 2019, Cảnh sát Las Vegas mở lại điều tra, nhưng công tố viên hạt Clark (Nevada) quyết định không truy tố vì vụ việc xảy ra quá lâu và bằng chứng không đủ mạnh để kết án.

Năm 2022, thẩm phán liên bang Mỹ Jennifer Dorsey bác bỏ vụ kiện với lý do luật sư của Mayorga sử dụng tài liệu bị rò rỉ hoặc đánh cắp (từ vụ hack Football Leaks), gọi đó là “hành vi xấu”. Quyết định này ngăn Mayorga nộp lại đơn kiện.

2023, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ giữ nguyên phán quyết, bác đơn kháng cáo của luật sư Mayorga và còn phạt 335.000 USD vì vi phạm quy tắc.

Suốt hành trình dài mệt mỏi đó, Ronaldo có Rodriguez đồng hành cùng và có lẽ không ai ngoài anh hiểu rõ người phụ nữ nào phù hợp với mình. Chuyện tình yêu của họ được bồi đắp bằng cả thời gian lẫn biến cố cuộc sống. Giờ đây, khi sóng yên bể lặng, chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ ở ngón áp út là phần thưởng xứng đáng.

Dĩ nhiên, không thể nói trước được gì. Hai người chỉ mới đính hôn, khoảng cách đến hôn lễ còn chưa thể đo lường được.