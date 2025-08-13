Chân dung nữ đại úy quật ngã nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm

TPO - Đại úy Nguyễn Phương Thảo gây ấn tượng với màn đấu võ đỉnh cao trong tình huống giả định khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Khác với hình ảnh mạnh mẽ lúc làm nhiệm vụ, nữ chiến sĩ có phong cách ăn mặc nữ tính và điệu đà trong cuộc sống thường ngày.
Nữ CSGT gây ấn tượng với màn đấu võ đỉnh cao. Cô không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn, mà còn thực hiện những kỹ năng khó trong võ thuật như tung người, kẹp cổ đối tượng trên không. Cư dân mạng hết lời khen ngợi: "Ôi, cô ấy đỉnh quá", "Chị gái CSGT tưởng đâu Natasha Romanoff (tên của nhân vật Góa phụ đen trong bom tấn siêu anh hùng Avengers)", "Quá xuất sắc. Thật sự mãn nhãn", "Diễn như ngôi sao hành động", "Chị gái vừa xinh, vừa ngầu"... Ảnh: Đài PT-TH Hà Nội.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, nữ CSGT trong tình huống giả định là Đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992), công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an xã Vân Đình, Hà Nội. Cô đến từ xã Lam Sơn, Thanh Hóa.
Phương Thảo cho biết có kinh nghiệm học võ từ bé. Cô bắt đầu theo thầy học vào khoảng 8 tuổi. Cô bắt đầu bằng võ cổ truyền, sau đó từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp võ karatedo. Sau thi vào ngành, cô duy trì tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu thêm võ ngành.
Thân hình cân đối, săn chắc cùng chiều cao 1,67 m giúp cô "cân" hết mọi kiểu trang phục từ nhẹ nhàng, nền nã như áo dài đến đầm ôm quyến rũ. Phương Thảo cho biết hình thể đẹp là một trong những lợi ích của việc luyện tập võ thuật đều đặn. Ngoài ra, cô cũng là kiểu người ưa vận động, thích thể thao. Cô thường tập gym, chạy bộ, chơi golf...
Những lúc không làm việc, cô thích chăm sóc bản thân, đi du lịch và khám phá thiên nhiên, tham gia các hoạt động thiện nguyện cho cộng động và xã hội, chăm thú cưng, đọc sách... Thỉnh thoảng, cô tự thưởng cho bản thân chuyến leo núi sau nhiều ngày làm việc vất vả. Vì đang độc thân, Phương Thảo có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân.