Chân dung nữ đại úy quật ngã nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm

TPO - Đại úy Nguyễn Phương Thảo gây ấn tượng với màn đấu võ đỉnh cao trong tình huống giả định khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Khác với hình ảnh mạnh mẽ lúc làm nhiệm vụ, nữ chiến sĩ có phong cách ăn mặc nữ tính và điệu đà trong cuộc sống thường ngày.