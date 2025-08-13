Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chân dung nữ đại úy quật ngã nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm

TPO - Đại úy Nguyễn Phương Thảo gây ấn tượng với màn đấu võ đỉnh cao trong tình huống giả định khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Khác với hình ảnh mạnh mẽ lúc làm nhiệm vụ, nữ chiến sĩ có phong cách ăn mặc nữ tính và điệu đà trong cuộc sống thường ngày.

Sáng 10/8, trong tình huống giả định khống chế đối tượng có biểu hiện quá khích gây mất trật tự công cộng trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) của chương trình Ngày hội vì thủ đô bình yên của Công an TP Hà Nội, ngoài "girl phố" bất hảo do Thiếu tá Lê Mai Ly﻿ thủ vai, một bóng hồng khác nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng là nữ cảnh sát giao thông (CSGT) đối đầu với nhóm "quái xế" hung hãn. Nguồn: Đài PT-TH Hà Nội.
a11.jpg
a1.jpg
Nữ CSGT gây ấn tượng với màn đấu võ đỉnh cao. Cô không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn, mà còn thực hiện những kỹ năng khó trong võ thuật như tung người, kẹp cổ đối tượng trên không. Cư dân mạng hết lời khen ngợi: "Ôi, cô ấy đỉnh quá", "Chị gái CSGT tưởng đâu Natasha Romanoff (tên của nhân vật Góa phụ đen trong bom tấn siêu anh hùng Avengers)", "Quá xuất sắc. Thật sự mãn nhãn", "Diễn như ngôi sao hành động", "Chị gái vừa xinh, vừa ngầu"... Ảnh: Đài PT-TH Hà Nội.
t51.jpg

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, nữ CSGT trong tình huống giả định là Đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992), công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an xã Vân Đình, Hà Nội. Cô đến từ xã Lam Sơn, Thanh Hóa.

t4a.jpg
Về tình cảm của mọi người dành cho mình sau màn đấu võ, Phương Thảo bày tỏ với Tiền Phong: "Thật sự lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ vì nghĩ chỉ là một màn diễn tập bình thường thôi, ai ngờ lại được cộng đồng mạng quan tâm nhiều như vậy. Tôi cảm ơn mọi người đã khen, nhưng chắc là Goá phụ đen vẫn phải ‘nhường’ tôi vài bước… để tôi chạy theo học hỏi thôi. Võ thuật là công việc và đam mê. Tôi chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Được mọi người yêu mến đúng là niềm vui lớn ngoài mong đợi".
t3.jpg
Nữ đại úy 9X cho biết để có được màn tình huống giả định "mượt" như mọi người thấy, cô và đồng đội phải tập luyện chăm chỉ trong khoảng 7 buổi tập. Theo cô, khó khăn lớn nhất khi tập các đòn đánh như tung người hay kẹp cổ trên không... là đòi hỏi phải đúng kỹ thuật và sự phối hợp ăn ý giữa người đánh và người phục vụ. Cả hai đều phải là người biết võ, có thể lực, thể trạng và tư duy tốt về vận động mới có thể thực hiện tốt được. "Hôm nào mệt quá, hai bên không chú ý hoặc không khởi động chuẩn bị kỹ là xảy ra chấn thương ngay. Tôi cũng bị một vài chấn thương nhỏ khi thực hiện kỹ thuật đó, may mắn không quá nặng", cô nói thêm.
t12.jpg
t5.jpg
Phương Thảo cho biết có kinh nghiệm học võ từ bé. Cô bắt đầu theo thầy học vào khoảng 8 tuổi. Cô bắt đầu bằng võ cổ truyền, sau đó từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp võ karatedo. Sau thi vào ngành, cô duy trì tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu thêm võ ngành.
t10.jpg
Phương Thảo mơ ước được trở thành chiến sĩ cảnh sát vào khoảng đầu những năm 2000, khi loạt phim Cảnh sát hình sự được đón nhận trên truyền hình. Cô say mê phim và nuôi mộng trở thành công an. Với suy nghĩ công an phải có thân thủ tốt, cô dấn thân vào con đường võ thuật từ đó.
t6-5049.jpg
Trong công việc, Phương Thảo từng hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cô còn được trao nhiều danh hiệu khác như Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021, một bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2023, Gương người tốt việc tốt năm 2024 của TP Hà Nội, Gương thanh niên điển hình tiên tiến Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025...
t1-3281.jpg
Phương Thảo chụp ảnh cùng Thiếu tá Lê Mai Ly. Nữ đại úy cho biết cô và "girl phố" là tâm giao tri kỷ. Cách đây 3 năm, cả hai đều tham gia đội tuyển võ thuật của Công an TP Hà Nội thi đấu giải của Bộ Công an. Họ quen nhờ cùng được triệu tập vào tổ tình huống và chơi thân từ đó. Thiếu tá Mai Ly cũng là đồng hương Thanh Hóa với Phương Thảo.
t11.jpg
Khác với hình ảnh mạnh mẽ khi khoác lên mình bộ quân phục, Đại úy Phương Thảo ngoài đời thường mang nét nữ tính, mềm mại như hầu hết phụ nữ Việt Nam. "Khi làm việc, tôi ưu tiên sự chỉn chu, nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ và thể hiện sự tôn trọng với đồng đội. Nhưng khi bước ra khỏi môi trường công việc, tôi cho phép mình được mềm mại, nữ tính và đôi khi có chút gợi cảm. Tôi xem như đó là phần thưởng cho chính mình. Tôi tin rằng phụ nữ có thể vừa mạnh mẽ, kiên cường khi làm việc, vừa dịu dàng, tự tin và rực rỡ khi là chính mình. Đó cũng là cách tôi cân bằng giữa 'chất thép' và 'sự mềm mại' trong con người mình", cô bộc bạch.
t81.jpg
t8.jpg
Thân hình cân đối, săn chắc cùng chiều cao 1,67 m giúp cô "cân" hết mọi kiểu trang phục từ nhẹ nhàng, nền nã như áo dài đến đầm ôm quyến rũ. Phương Thảo cho biết hình thể đẹp là một trong những lợi ích của việc luyện tập võ thuật đều đặn. Ngoài ra, cô cũng là kiểu người ưa vận động, thích thể thao. Cô thường tập gym, chạy bộ, chơi golf...
t7.jpg
Là con gái, Phương Thảo xem trọng việc chăm sóc sắc đẹp. Đối với cô, đó là cách yêu thương bản thân. Vẻ đẹp mà cô hướng đến là mộc mạc, thuần khiết và tự nhiên.
t91.jpg
t9.jpg
Những lúc không làm việc, cô thích chăm sóc bản thân, đi du lịch và khám phá thiên nhiên, tham gia các hoạt động thiện nguyện cho cộng động và xã hội, chăm thú cưng, đọc sách... Thỉnh thoảng, cô tự thưởng cho bản thân chuyến leo núi sau nhiều ngày làm việc vất vả. Vì đang độc thân, Phương Thảo có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tú Oanh
