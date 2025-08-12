Bước thụt lùi của Harry - Meghan

TPO - Sau nhiều đồn đoán, Hoàng tử Harry và Meghan Markle cuối cùng cũng tái ký hợp đồng với Netflix. Tuy nhiên, theo nguồn tin, giá trị và các điều khoản trong thỏa thuận mới không hấp dẫn bằng văn bản họ ký cách đây 5 năm.

Harry - Meghan gia hạn hợp tác với Netflix

Ngày 11/8 (giờ địa phương), Harry - Meghan và đại diện của Netflix lần lượt xác nhận đôi bên tiếp tục hợp tác. Động thái này dập tắt những đồn đoán trước đó rằng "gã khổng lồ" phát trực tuyến không muốn tái ký hợp đồng với vợ chồng Sussex sau loạt dự án ế ẩm.

"Chúng tôi tự hào được mở rộng quan hệ hợp tác với Netflix và mở rộng công việc chung, bao gồm vận hành thương hiệu As Ever. Vợ chồng tôi cảm thấy được truyền cảm hứng từ những đối tác làm việc chặt chẽ với chúng tôi và đội ngũ Archewell Productions, để tạo ra những nội dung giàu tính nhân văn ở nhiều thể loại, có tiếng vang toàn cầu và tôn vinh tầm nhìn chung của chúng tôi", Meghan chia sẻ.

Harry - Meghan tiếp tục hợp tác với Netflix. Ảnh: Getty Images.

Cùng thời điểm, Bela Bajaria - giám đốc nội dung của Netflix - cho biết: “Harry và Meghan là tiếng nói có ảnh hưởng, với câu chuyện chạm đến khán giả khắp nơi. Phản hồi về các tác phẩm của họ đã nói lên tất cả - Harry & Meghan mang đến cho người xem cái nhìn gần gũi về cuộc sống của họ và nhanh chóng trở thành một trong những loạt phim tài liệu được xem nhiều nhất của chúng tôi.

Gần đây hơn, người hâm mộ được truyền cảm hứng từ With Love, Meghan, với các sản phẩm từ thương hiệu As Ever mới liên tục cháy hàng trong thời gian kỷ lục. Chúng tôi háo hức tiếp tục hợp tác với Archewell Productions và cùng nhau mang đến những sản phẩm giải trí cho người dùng".

Theo thông báo chính thức, Archewell Productions (công ty sản xuất của Harry và Meghan) ký thỏa thuận độc quyền nhiều năm cho các dự án phim và truyền hình mới với Netflix. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể hơn như giá trị và thời hạn hợp đồng không được tiết lộ.

Daily Mail dẫn nguồn tin riêng cho biết nhìn nhận từ phía vợ chồng Sussex, những điều khoản mới được cho là có giá trị thấp hơn so với hợp đồng trước đây. Đó là thỏa thuận xem trước, nghĩa là Netflix được quyền quyết định đồng ý hoặc từ chối các dự án phim hoặc truyền hình do Harry và Meghan đề xuất. Người thạo tin nhận định Netflix muốn nới lỏng mối quan hệ với cặp đôi hoàng gia thoát ly.

Vị thế không còn như xưa

Vào năm 2020, Harry và Meghan ký một hợp đồng béo bở với Netflix, được cho là trị giá hơn 100 triệu USD, sau khi từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và đến Mỹ định cư. Thời điểm này, Netflix phải mời chào bằng những điều khoản hấp dẫn vì họ đang là tâm điểm chú ý của thế giới.

Thật vậy, trong 5 năm qua, dự án thành công nhất của cặp đôi là bộ phim tài liệu Harry & Meghan (2022), với tổng cộng 23,4 triệu lượt xem, lọt vào danh sách 10 chương trình truyền hình hàng đầu của Anh tại 85 quốc gia.

Chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan (2025) không tệ, nhưng chưa bùng nổ. Trong khi đó, các dự án còn lại là Polo (2024), Heart of Invictus (2023) và Live to Lead (2022) đều không có thành tích khả quan.

Với hợp đồng mới, mùa 2 của With Love, Meghan được lên lịch phát hành vào cuối tháng 8. Harry và Meghan cũng dự kiến thực hiện chương trình Giáng sinh đặc biệt Holiday Celebration vào tháng 12.

Ngoài ra, họ sẽ ra mắt phim ngắn mang tên Masaka Kids, A Rhythm Within - khám phá khu vực Masaka ở Uganda và cuộc khủng hoảng HIV/AIDS tại đây.

Cặp đôi cũng đang “tích cực phát triển” các dự án khác với Netflix, trải rộng nhiều thể loại nội dung, bao gồm cả phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn của Carley Fortune, Meet Me At The Lake.

Vợ chồng Sussex cần hợp đồng với Netflix để trang trải cuộc sống ở Mỹ.

Matt Wilkinson, nhà báo của tờ The Sun, cho rằng Harry và Meghan sẽ mở rượu ăn mừng vì gia hạn hợp tác thành công. Nguyên nhân không chỉ vì họ đầu tư nhiều tiền bạc và tâm huyết vào xây dựng Archewell Productions, mà còn thực sự cần khoản tiền Netflix mang lại để trang trải cho cuộc sống xa hoa ở Mỹ.

Theo ông Wilkinson, Netflix đang nắm đằng chuôi trong thương vụ này. Họ có quyền ưu tiên xem trước các dự án mới của vợ chồng Sussex mà không cần bất kỳ cam kết đảm bảo nào. Nếu Netflix không duyệt, họ chỉ có thể "cất kho" ý tưởng.

Vì lẽ đó, ông Wilkinson nhắc nhở Harry và Meghan cần nỗ lực hơn nữa trong việc tạo ra hit mới, nếu không muốn mất đi đối tác quan trọng nhất đối với họ thời điểm hiện tại.

Trên Daily Mail, chuyên gia thương hiệu và văn hóa Nick Ede nhận định Archewell liên tục cho ra những sản phẩm thất bại nhưng Netflix vẫn gia hạn hợp đồng là vì nền tảng này hiểu luôn có sự quan tâm từ công chúng dành cho Harry - Meghan, và họ không muốn mất cặp đôi này vào tay đối thủ nào khác. Ký hợp đồng xem trước là cách tốt nhất để vừa có thể giữ chân nhà Sussex, vừa không phải chi nhiều tiền như trước đây.