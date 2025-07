Tương lai vô định của Harry - Meghan

Dự án phim bị đóng băng

Vào tháng 8/2023, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tuyên bố sản xuất bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm ăn khách của nữ nhà văn Canada Carley Fortune, Meet Me at the Lake, cho Netflix. Cặp đôi được cho là chi khoảng 4 triệu USD để mua bản quyền cuốn sách.

Tuy nhiên, sau 2 năm, nguồn tin của Page Six cho biết trong bối cảnh hợp đồng với nền tảng phát trực tuyến sắp kết thúc, công ty sản xuất của họ - Archewell Productions vẫn chưa thuê đạo diễn hay tuyển được diễn viên.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Meet Me at the Lake chưa có dấu hiệu được thực hiện sau 2 năm. Ảnh: Berkley.

“Dự án như vậy lẽ ra phải có đạo diễn và diễn viên rồi chứ. Vậy nguyên nhân chậm trễ là gì? Khi làm một bộ phim cho Netflix, bạn phải mất rất lâu để nó có thể lên sóng vì có nhiều công đoạn hậu kỳ cho việc phát hành toàn cầu. Nếu hợp đồng của họ kết thúc trong năm nay, khi nào bộ phim mới được thực hiện?", nguồn tin từ Hollywood đặt câu hỏi.

Cặp đôi hoàng gia thoát ly được biết cũng đang phát triển bộ phim tài liệu lấy bối cảnh châu Phi. Tuy nhiên, theo Page Six, dự án này có thể đã bị "đóng băng".

"Cá là cả hai dự án này chẳng bao giờ thấy được ánh sáng", người trong cuộc bình luận.

Vài ngày trước đó, truyền thông Âu - Mỹ rộ tin thỏa thuận giữa vợ chồng Sussex và Netflix sẽ chấm dứt trong năm nay. Thế nhưng, mối quan hệ hợp tác không thực sự kết thúc hoàn toàn. Họ có khả năng chuyển sang hợp đồng “xem trước nội dung” (first-look deal), tương tự thỏa thuận mà cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle ký cho công ty sản xuất của họ - Higher Ground.

Loại hợp đồng này phổ biến trong ngành điện ảnh, truyền hình hoặc xuất bản. Trong đó, công ty sản xuất đồng ý dành cho hãng phim hoặc nền tảng phát sóng (như Netflix, Amazon, HBO...) quyền ưu tiên tiếp cận các dự án mới của họ trước những bên khác.

Với hình thức hợp tác mới, nguồn tin cho rằng còn nhiều chương trình truyền hình khác đến từ đôi vợ chồng nổi tiếng này.

Bên cạnh đó, Netflix cũng đang hợp tác với Meghan về dòng sản phẩm phong cách sống As Ever. Chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan dự kiến trở lại với mùa 2 vào tháng 9.

Tuy nhiên, những thông tin trên chưa được Netflix và vợ chồng Sussex xác nhận. Tương lai của cặp đôi tại Hollywood còn khá mơ hồ. Đến hiện tại, thỏa thuận với Netflix là thành tựu lớn nhất mà họ đạt được kể từ khi rời khỏi hoàng gia.

Nhà Sussex chưa chấm dứt với Netflix

Thỏa thuận giữa nhà Sussex với Netflix ban đầu được cho là trị giá 100 triệu USD, nhưng thực tế chỉ khoảng 20 triệu USD. Dù vậy, đây vẫn là một phần đáng kể trong tổng tài sản của Harry và Meghan.

Tính đến hiện tại, thành công lớn nhất của họ trên Netflix là bộ phim tài liệu Harry & Meghan, ra mắt vào tháng 12/2022, với 81,55 triệu giờ xem - trở thành màn ra mắt phim tài liệu có lượng người xem cao nhất trong lịch sử nền tảng này.

Harry & Meghan là dự án thành công nhất mà vợ chồng Sussex làm được cho Netflix.

Trong khi đó, loạt phim tài liệu Polo, phát hành vào tháng 12/2024, chỉ thu hút được 500.000 lượt xem, giữ vị trí 3.436 trên bảng xếp hạng về độ phổ biến của Netflix.

Trong tháng 7, Netflix công bố chương trình With Love, Meghan giữ hạng 383 trong báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm What We Watched (tạm dịch: những gì chúng ta đã xem). Chương trình đạt tổng cộng 5,3 triệu lượt xem kể từ khi ra mắt ngày 4/3.

Thành tích này còn thua cả những tập phát lại của Suits - loạt phim cuối cùng có Meghan tham gia diễn xuất trước khi giải nghệ.

Trong khi nhiều người xem đây là thất bại ê chề của Meghan vì chương trình không vào nổi top 300 xem nhiều của Netflix. Theo người trong cuộc, With Love, Meghan thực chất vẫn nằm trong top 5% chương trình trên Netflix, thậm chí vượt qua nhiều chương trình phong cách sống nổi tiếng khác như The Great British Baking Show, hai mùa của Chef’s Table và mùa 9 của Queer Eye.

Dĩ nhiên, Netflix kỳ vọng tác động của With Love, Meghan mạnh mẽ hơn vì họ bỏ nhiều công sức cho việc quảng bá. Nhưng nhìn bao quát hơn, "gã khổng lồ" phát trực tuyến được cho là đã đạt được mục đích ban đầu khi tìm đến vợ chồng Sussex vào 5 năm trước. Đó là khai thác được đời tư của hai cựu thành viên hoàng gia.

“Netflix đã đạt được điều họ thực sự muốn từ vợ chồng nhà Sussex. Chính là bộ phim tài liệu đó (Harry & Meghan)", nguồn tin nhấn mạnh.

Nguồn tin từ The Sun cũng tuyên bố không hề có sự thù địch giữa Netflix và Harry - Meghan. Hợp đồng kết thúc đúng trình tự. Các giám đốc điều hành Netflix hiểu rõ ưu tiên hàng đầu của Meghan hiện nay là phát triển thương hiệu riêng.