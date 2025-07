Jang Nara áp lực vì gương mặt trẻ thơ

Ngày 23/7, kênh YouTube Dominas phát hành video có tựa đề “Một ngày ngọt ngào với biểu tượng thanh xuân vĩnh cửu Jang Nara”. Trong video, nữ diễn viên Good Partner chia sẻ gánh nặng mà cô phải chịu khi nổi tiếng với hình ảnh mỹ nhân không tuổi.

Khi được hỏi có bao giờ thấy áp lực khi mọi người liên tục nói về gương mặt như em bé của mình không, Jang Nara trả lời: “Thành thật mà nói, tôi trải qua quãng thời gian dài khó khăn”.

Jang Nara sở hữu gương mặt trẻ thơ của tuổi 44.

Người đẹp sinh năm 1981 giải thích những vai diễn cô được giao thường bị giới hạn do ngoại hình. Hầu hết nhân vật cô hóa thân tương tự nhau, không có nhiều sự khác biệt.

Vì lẽ đó, tiêu chí quan trọng nhất trong việc nhận lời đóng phim của Jang Nara là vai diễn có khác biệt dù chỉ một chút so với những gì cô từng thể hiện trên màn ảnh không.

“Vì tôi có khuôn mặt rất dễ gần, việc thay đổi lớn rất khó khăn. Tôi phải thực hiện những điều chỉnh nhỏ trong một thời gian dài”, cô kể.

Jang Nara tiết lộ thêm dành nhiều năm vật lộn với cách công chúng nhìn nhận cô. Theo nữ diễn viên, cô lo lắng về hình ảnh và hướng đi sự nghiệp. Ngay cả hiện tại, cô vẫn không chắc chắn nên làm gì tiếp theo.

“Mọi người có nhiều kỳ vọng vào tôi, chẳng hạn như ‘Cô ấy hẳn phải rất tốt bụng’ hay ‘Cô ấy không bao giờ nổi giận’. Điều đó có thể gây bất lợi khi làm việc. Ngay cả khi tôi bày tỏ mối quan tâm chính đáng, nếu nó không phù hợp với hình ảnh mọi người vẫn nghĩ về tôi, nó lại trở thành vấn đề”, người đẹp 44 tuổi giãi bày.

Chia sẻ từ Jang Nara nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Hầu hết đều công nhận Jang Nara gần như không thay đổi nhiều so với lúc mới vào nghề. Điều đó giúp cô có được thiện cảm từ khán giả, nhưng đồng thời hạn chế cô bứt phá hơn trong sự nghiệp.

Cư dân mạng bình luận: “Đôi khi mọi người quên rằng diễn viên và thần tượng cũng chỉ là con người. Họ sẽ mắc lỗi và có những cảm xúc như vui vẻ, tức giận, thậm chí bất mãn với người khác. Đó mới là bình thường”, “Tôi hiểu những gì cô ấy nói về việc mọi người mong đợi cô ấy phải tử tế và đối xử khác biệt vì khuôn mặt trẻ thơ đó. Tôi hiểu được sự thất vọng của cô ấy vì bị đóng khung hình tượng. Nó giống như việc mọi người không đối xử bình đẳng với bạn. Không sao đâu, Jang Nara. Hãy cứ sống theo cách bạn muốn”, “Bạn đã làm tốt khi vẫn trụ vững trước áp lực đó”, “Cô ấy thật dễ thương và xinh đẹp. Tốt nhất là được làm chính mình”, “Chỉ có chúng ta già đi, còn cô ấy vẫn như vậy”…

Gương mặt quá trẻ trung khiến Jang Nara bị áp lực.

Jang Nara là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí với tư cách ca sĩ vào năm 2001, với album đầu tay Burying My Face in Tears.

Sau này, cô được biết đến nhiều hơn trong vai trò diễn viên. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi Jang Nara là Cô gái thông minh (2002), Công chúa bướng bỉnh (2005), Baby Faced Beauty (2011), Fated to love you (2014), The Last Empress (2018), VIP (2019)…

Vai diễn gần nhất của cô là Good Partner (2024). Trong phim, cô vào vai nữ luật sư ly hôn sắc sảo, thành công nhưng bị chồng “cắm sừng”.