Cú đột phá của Brad Pitt

TPO - Bộ phim về đua xe của Brad Pitt vượt qua bom tấn hoạt hình "Na Tra 2: Ma đồng náo hải" trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm ở Hong Kong - Macau (Trung Quốc).

Dù đã ra rạp được hơn 1 tháng rưỡi, F1 tiếp tục đạt được cột mốc đáng kể tại phòng vé. Ngày 11/8, HK01 đưa tin tổng doanh thu phòng vé Hong Kong - Macau (Trung Quốc) đạt 64.836.846 đô la Hong Kong (8.259.512 triệu USD), vượt qua Na Tra 2: Ma đồng náo hải (64.153.904 đô la Hong Kong ~ 8.172.513 triệu USD) để trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2025 tại hai thị trường này. F1 đồng thời là phim đạt mốc 60 triệu đô la Hong Kong nhanh nhất trong năm ở thị trường này.

Trong khi F1 vẫn đang chiếu, Na Tra 2 rời rạp vào cuối tháng 6. Tác phẩm này đạt tổng doanh thu toàn cầu khoảng gần 2,2 tỷ USD, trong đó phần lớn kiếm được từ thị trường Trung Quốc đại lục, còn các thị trường còn lại chỉ đóng góp khoảng 63 triệu USD. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2025.

F1 vượt qua Na Tra 2 để trở thành bộ phim ăn khách nhất thị trường Hong Kong - Macau (Trung Quốc).

Tính đến hết ngày 10/8, tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim về đua xe đạt hơn 570,68 triệu USD - kỷ lục phòng vé cá nhân cao nhất trong 34 năm sự nghiệp của Brad Pitt.

Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất của Apple. Mặc dù con số trên chỉ đang ở mức hòa vốn, F1 vẫn được xem là thành công lớn vì đánh dấu mốc chiến lược của Apple trong ngành điện ảnh.

Theo ghi nhận, bộ phim do Brad Pitt đóng chính là dự án phim điện ảnh gốc đầu tiên của Apple đạt quy mô doanh thu phòng vé toàn cầu trên 500 triệu USD. Trước đó, Apple đầu tư một số bộ phim (Killers of the Flower Moon, Napoleon, Argylle và Fly Me to the Moon) nhưng doanh thu phòng vé khá khiêm tốn, chủ yếu để phục vụ nền tảng Apple TV+, chưa tạo ra bom tấn chiếu rạp thực sự.

F1 cho thấy dù xuất phát điểm là công ty công nghệ, Apple có thể tham gia sản xuất phim và cạnh tranh ở phân khúc bom tấn - vốn gần như là “sân chơi” của các hãng phim Hollywood truyền thống.

Với F1, Apple chưa thể lập tức thu về lợi nhuận khủng, nhưng hãng chứng minh được mô hình sản xuất bom tấn chiếu rạp của mình có thể thu hút khán giả toàn cầu và tạo ảnh hưởng trong ngành. Dù lỗ vài chục triệu USD, Apple coi đó là phí xây dựng thương hiệu lâu dài.

Apple không phải hãng phim truyền thống. Họ làm phim không phải chỉ để chiếu rạp, không bị áp lực kiếm lời từ phòng vé ngay lập tức. Công ty có ngân sách riêng dành cho sản xuất nội dung. Họ coi phim và các chương trình truyền hình tự sản xuất là phương tiện marketing cho công nghệ và Apple TV+.

Sau khi chiếu rạp, F1 được phát hành trên Apple TV+ độc quyền toàn cầu, từ đó tạo đà tăng trưởng người đăng ký dịch vụ. Phim cũng có thể bù lỗ qua các con đường khác như bản quyền quốc tế, bản phát hành vật lý (DVD, Blu-ray...) và sản phẩm ăn theo.