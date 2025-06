Thắng lợi cho Brad Pitt

TPO - Bộ phim “F1: The Movie” của Brad Pitt mang đến cú hit phòng vé đầu tiên cho Apple, với doanh thu mở màn đạt 55,6 triệu USD.

Giành ngôi vương từ How to Train Your Dragon

Ngày 27/6, F1: The Movie gia nhập cuộc đua phòng vé ở Bắc Mỹ và ngay lập tức được đón nhận nồng nhiệt.

Trong cuối tuần đầu tiên công chiếu (27-29/6), phim đạt doanh thu phòng vé ấn tượng là 55,6 triệu USD, giành vị trí ăn khách nhất tuần từ How to Train Your Dragon (Bí kíp luyện rồng) phiên bản live-action. Tác phẩm của Universal trước đó giữ vị trí ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ trong 2 tuần liên tiếp. Thành tích mà F1 đạt được không ngoài dự đoán ban đầu (từ 50-60 triệu USD).

Tại phòng vé quốc tế, phim thu về 88,4 triệu USD từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, F1 kiếm được 144 triệu USD trên toàn cầu.

Đây là khởi đầu đáng hoan nghênh vì F1 là bộ phim dành cho người lớn, trong khi xu hướng thống trị rạp chiếu phim hiện nay là phim IP (tức Intellectual Property ~ tài sản trí tuệ), ý chỉ những bộ phim dựa nguồn (truyện tranh, tiểu thuyết, phim cũ, game…) hoặc nhân vật có sẵn trong văn hóa đại chúng.

F1 đánh dấu cú hút thương mại đầu tiên của Apple. Gã khổng lồ công nghệ từng đầu tư mạnh cho nhiều phim có ngôi sao lớn và đạo diễn tên tuổi (gồm Killers of the Flower Moon, Napoleon, Argylle và Fly Me to the Moon), nhưng chưa có dự án nào có lợi nhuận.

Doanh thu 3 ngày mở màn trên toàn cầu của F1 gần bằng con số mà Killers of the Flower Moon kiếm được trong toàn bộ thời gian chiếu rạp. Phim dự kiến sớm vượt Napoleon (221 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của Apple.

“Chúng tôi rất vui mừng trước phản ứng toàn cầu đối với F1 và biết ơn khán giả đón nhận phim với sự nhiệt tình như vậy. Thành công này là minh chứng cho tầm nhìn của đạo diễn Joseph Kosinski, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, Brad Pitt và nhà vô địch F1 Lewis Hamilton, cùng với nỗ lực của toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm phim. Cùng với F1, họ tạo ra hành trình điện ảnh đầy cảm hứng, nắm bắt được năng lượng và tinh thần của môn thể thao này”, Jamie Erlicht, giám đốc video toàn cầu của Apple, chia sẻ với Variety.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. F1 còn cả chặng đường dài phía trước. Kinh phí sản xuất của phim nằm trong khoảng 200-250 triệu USD (Apple công bố ngân sách là 200 triệu USD, nhưng nguồn từ MarketWatch đưa ra con số 250 triệu USD).

Bên cạnh đó, chi phí quảng bá và phân phối trong khoảng 100-120 triệu USD (Apple không có bộ phận phân phối, phải trả một khoản phí cho Warner Bros. để đưa bộ phim vào rạp). Ngoài ra, Apple còn phải chia phần trăm hoa hồng cho rạp chiếu phim.

Tổng số chi phí đội lên rất lớn. Doanh thu toàn cầu cần ít nhất 750-900 triệu USD mới bắt đầu sinh lời.

Tuy nhiên, Apple không phải hãng phim truyền thống. Họ làm phim không phải chỉ để thắng doanh thu phòng vé. Công ty coi phim và các chương trình truyền hình tự sản xuất là phương tiện marketing cho công nghệ và Apple TV+.

Sau khi chiếu rạp, F1 được phát hành trên Apple TV+ độc quyền toàn cầu, từ đó tạo đà tăng trưởng người đăng ký dịch vụ.

Phim cũng có thể bù lỗ qua các con đường khác như bản quyền quốc tế, bản phát hành vật lý (DVD, Blu-ray) và sản phẩm ăn theo.

Dù lỗ vài chục triệu USD, Apple coi đó là phí xây dựng thương hiệu lâu dài.

Phản hồi từ giới phê bình và khán giả

F1: The Movie kể về Sonny Hayes (Brad Pitt) là tay đua F1 triển vọng vào thập niên 1990 nhưng đột ngột mất đi sự nghiệp đỉnh cao do gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau 30 sống lang bạt và mờ nhạt, anh được đồng đội cũ Ruben Cervantes (Javier Bardem), ông chủ đội đua APXGP, mời trở lại để cứu tình hình thi đấu tồi tệ của đội. Kể từ đó, anh dẫn dắt tài năng trẻ Joshua Pearce (Damson Idris) giành chức vô địch thế giới.

Phản hồi về F1 nhìn chung tích cực. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm điểm "cà chua tươi" 83% từ các nhà phê bình có chuyên môn và 97% sự ủng hộ từ người xem. A là điểm số mà tác phẩm mới của Brad Pitt nhận được từ cuộc thăm dò ý kiến khán giả sau khi xem phim từ CinemaScore.

Variety đánh giá F1 là bộ phim mang đến cho người xem cảm giác phấn khích, đúng với tinh thần mùa hè. Theo tạp chí Mỹ, các yếu tố về phần nhìn đều thỏa mãn được người xem. Ấn tượng nhất là cảnh đua xe "khiến bạn phải thót tim và bỏng rát nhãn cầu".

Điểm trừ là cốt truyện theo mô típ quen thuộc, câu chuyện truyền tải không có mới mẻ, cũng không sắc nét.

Time dành lời khen cho Brad Pitt: "Anh ấy giỏi trong việc đồng cảm với cảm xúc của những người đàn ông đang già đi, bao gồm cả việc nhận ra rằng những thành tựu vĩ đại nhất của bạn có thể đã qua. Ở tuổi 61, Brad Pitt đạt được độ chín để vào những vai diễn như thế này. Đôi khi, như F1 đã chứng minh, đó là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với một chàng trai".

Financial Times mô tả bộ phim hấp dẫn, gay cấn, lôi cuốn về mặt hình ảnh. Nội dung dễ đoán nhưng vẫn gây nghiện.

Ở chiều ngược lại, SCMP nhận xét F1 là bộ phim đua xe vui vẻ nhưng sáo rỗng, Hollywood không thiếu những tác phẩm tương tự.

The Guardian lại thất vọng vì phim an toàn quá mức, thiếu cảm giác nguy hiểm thật sự của cuộc đua xe công thức 1.

BBC lại chỉ trích phim quảng cáo quá đà, đến mức hình ảnh thương hiệu còn đáng nhớ hơn nhân vật.

Về phía khán giả, đa số đánh giá F1 hấp dẫn, xứng đáng bỏ tiền ra rạp xem, dù có một số thiếu sót nhưng có thể bỏ qua được.

Cư dân mạng bình luận: "Bộ phim thật tuyệt vời! Nó thú vị và khiến trái tim chúng tôi đập rộn ràng. Một bộ phim vui nhộn, phù hợp để giải trí. Diễn xuất cũng tuyệt đỉnh. Các diễn viên trong bộ phim đều giỏi công việc của họ, khiến bộ phim hay hơn gấp mười lần. Nhất định phải xem!", "Với tôi, phim F1 khá hay, đặc biệt là ở định dạng Imax, Cốt truyện cũng hay. Phim có một số lỗi nhưng thực sự không đáng kể. Tôi nghĩ là nó hay gần bằng phim Grand Prix 1966 của John Frankenheimer", "Hành động nghẹt thở! Họ khiến người xem có cảm giác thực sự đang đua xe F1. Phim này xứng đáng được xem lại"...