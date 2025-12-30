Nguyên nhân show diễn ở Hà Nội bị hủy sốc

TPO - Nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc Âm nhạc chương trình Về đây những cánh chim trời - chia sẻ nguyên nhân hủy đêm nhạc, đồng thời thẳng thắn đặt câu hỏi “Tại sao BTC vẫn tiếp tục bán vé tới phút chót”.

Chia sẻ sáng 30/12, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc Âm nhạc chương trình Về đây những cánh chim trời - lần đầu lên tiếng, làm rõ những nguyên nhân then chốt khiến đêm nhạc không thể tiếp tục thực hiện, đồng thời bày tỏ quan điểm thẳng thắn về trách nhiệm của BTC.

Những “nút thắt” pháp lý không thể vượt qua

Theo nhạc sĩ Vũ Quang Trung, nguyên nhân đầu tiên mang tính bắt buộc và không thể thỏa hiệp là vấn đề tác quyền. Các tác phẩm của hai nhạc sĩ lớn Trịnh Công Sơn và Văn Cao đã không được cấp phép biểu diễn. Công ty đại diện tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các ca khúc liên quan.

“Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung nhấn mạnh. Việc tiếp tục biểu diễn trong điều kiện chưa được cấp phép đồng nghĩa với nguy cơ vi phạm pháp luật, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng cho nghệ sĩ lẫn BTC.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung muốn làm rõ sự việc đã xảy ra, cũng như lý do vì sao chương trình không thể tiếp tục thực hiện, trong khi BTC vẫn bán vé cho đến phút chót.

Không dừng lại ở rào cản tác quyền, quá trình triển khai chương trình còn gặp khủng hoảng nghiêm trọng về thực hiện hợp đồng. Theo giám đốc âm nhạc, dù các nhạc sĩ, ban nhạc và ê-kíp đã nỗ lực làm việc trong điều kiện vô cùng gấp gáp, nhà sản xuất liên tục không thực hiện đúng các cam kết tài chính.

Cụ thể, khoản đặt cọc 50% theo hợp đồng bị chậm hơn 10 ngày, trong khi đợt thanh toán tiếp theo cũng không được thực hiện đúng hạn, dù nhạc sĩ Vũ Quang Trung nhiều lần nhắc nhở. Điều đáng nói, các nghệ sĩ vẫn tiếp tục tập luyện, hoàn tất hòa âm, chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên vào ngày 22/12 theo đúng kế hoạch, với mong muốn chương trình có thể diễn ra trọn vẹn.

“Nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thụy… đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, lo ăn ở, bay từ TPHCM, thậm chí từ Mỹ về Hà Nội tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung chia sẻ.

‘Lẽ ra nên hoãn sớm hơn, thay vì bán vé tới phút chót’

Một yếu tố quan trọng khác khiến chương trình buộc phải dừng lại là quỹ thời gian không đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Về đây bốn cánh chim trời là dự án có quy mô lớn, với hơn 30 tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn: Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn - Trần Tiến, gần 10 ca sĩ và khoảng 100 nghệ sĩ, nhạc công, dàn dây, dàn kèn, tốp ca.

Với quy mô như vậy, theo nhạc sĩ Vũ Quang Trung, chương trình cần tối thiểu ba tháng chuẩn bị nghiêm túc. Trong khi đó, từ thời điểm bắt đầu trao đổi (tháng 11/2025) đến ngày diễn dự kiến 28/12 chỉ khoảng hai tháng - một quãng thời gian quá ngắn cho một đêm nhạc mang tính hàn lâm, giàu chiều sâu nghệ thuật.

Từ góc nhìn người trong cuộc, nhạc sĩ Vũ Quang Trung thẳng thắn cho rằng BTC nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, khi đã nhận thấy những rủi ro pháp lý, tài chính và tổ chức thay vì bán vé đến phút chót.

“Việc tiếp tục bán vé cho đến phút chót đã gây ảnh hưởng lớn đến khán giả - những người đặt niềm tin và tình yêu vào chương trình”, ông bày tỏ.

Với nhạc sĩ Vũ Quang Trung, trách nhiệm của người làm âm nhạc không chỉ dừng ở việc hoàn thành phần chuyên môn, mà còn là sự tôn trọng khán giả, những người bỏ tiền mua vé với kỳ vọng được thưởng thức một sản phẩm xứng đáng.

Trên Fanpage, Ngọc Việt Show liên tục cập nhật hình ảnh các nghệ sĩ tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc.

Quyết định không mang tính cá nhân

Theo Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung, quyết định không tiếp tục tham gia chương trình được đưa ra vào cuối ngày 27/12, sau nhiều lần thông báo với BTC về việc cần thực hiện đầy đủ các cam kết hợp đồng.

Ông nhấn mạnh đây không phải quyết định cảm tính, mà đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của hơn 100 nghệ sĩ, nhạc sĩ và ê kíp đã làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp trong suốt thời gian qua.

“Chúng tôi không mong tranh cãi về con số 50% hay 100%, một triệu đồng hay 100 triệu đồng, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, và trên hết là sự tôn trọng dành cho khán giả”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung khẳng định.

Chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quang Trung thu hút sự quan tâm từ giới nghệ sĩ và khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng việc hủy chương trình vào phút chót không chỉ là thất bại tổ chức, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín nghệ sĩ và niềm tin của công chúng.

Ca sĩ Phạm Thu Hà bức xúc vì BTC đêm nhạc Về đây những cánh chim trời thiếu chuyên nghiệp.

Là người trong cuộc, ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện sự bức xúc trước cách hành xử của đơn vị tổ chức. Theo nữ ca sĩ, ngay từ cuối buổi sáng tổng duyệt, đại diện nhà sản xuất chính thức thông báo không còn khả năng tiếp tục thực hiện chương trình.

Ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết thay vì trực tiếp gặp gỡ và trao đổi rõ ràng với nghệ sĩ, người đứng đầu đơn vị tổ chức lại uỷ quyền cho nhân sự cấp dưới ra thông báo hủy, khiến toàn bộ ca sĩ và ê-kíp rơi vào trạng thái bị động.

“Không thể chấp nhận cách làm ăn của Ngọc Việt Show khi ‘lùa’ mấy ngàn khán giả vào show rồi ngang nhiên tuyên bố huỷ”, nữ ca sĩ viết, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ khi đến tối cùng ngày, Fanpage của đơn vị tổ chức vẫn đăng tải thông tin không huỷ, trái ngược hoàn toàn với những gì đã thông báo cho nghệ sĩ trước đó.

Theo ca sĩ Phạm Thu Hà, sự việc không chỉ gây thiệt hại về thời gian, tiền bạc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tinh thần và niềm tin nghề nghiệp của nghệ sĩ - những người đã nghiêm túc chuẩn bị, tập luyện và chấp nhận rủi ro để đồng hành cùng chương trình.

Nhạc sĩ An Hiếu cũng để lại bình luận, bày tỏ sự đồng tình với quan điểm và hành động của nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Theo ông, việc lên tiếng công khai không chỉ để bảo vệ quyền lợi của ê-kíp chương trình, mà còn mang ý nghĩa cảnh báo chung cho cộng đồng nghệ sĩ.

Nhiều khán giả - những người trực tiếp mua vé và chờ đợi đêm nhạc - cũng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Một khán giả viết: “Mong sao cơ quan chức năng xử nghiêm nhà sản xuất. Khán giả quá mong đợi chương trình này, không phải đêm nhạc nào cũng có nhiều khán giả lớn tuổi như vậy”.

Một ý kiến khác cho rằng điều khiến khán giả tổn thương nhất không chỉ là việc huỷ show, mà là thái độ thiếu tôn trọng: “Không những không tôn trọng nghệ sĩ và ê-kíp, còn rất coi thường khán giả, đến một lời xin lỗi dù đã biết trước kết cục cũng không nói cho ra hồn”.

Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ của chương trình có thể tự đứng ra tổ chức lại đêm nhạc như gợi ý của ca sĩ Hồng Nhung để khán giả thưởng thức nghệ thuật trong môi trường minh bạch và chuyên nghiệp hơn.