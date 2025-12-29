Trao giải thành tựu cho Hồng Nhung, Quang Linh

TPO - Ban tổ chức Làn Sóng Xanh 2025 thẳng thắn cho biết danh sách đề cử không ghi nhận các trường hợp gây tranh cãi về chuẩn mực hoạt động nghệ thuật. Giải Thành tựu được trao cho Hồng Nhung và Quang Linh, hai nghệ sĩ có dấu ấn bền bỉ qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam.

Âm nhạc dân gian, đề tài yêu nước chiếm ưu thế

Ngày 29/12, ban tổ chức công bố danh sách đề cử lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 28. Ông Cao Anh Minh - Trưởng Ban tổ chức - cho biết chương trình kế thừa, phát huy thành công lễ trao giải nhiều năm qua.

Chương trình năm nay lấy chủ đề Con rồng cháu tiên, vừa kế thừa tinh hoa âm nhạc Việt Nam. Ban tổ chức mong muốn góp sức cho khái niệm mới là "ngành công nghiệp văn hóa" của TPHCM.

Danh sách đề cử Làn Sóng Xanh lần thứ 28 - năm 2025 cho thấy sự dịch chuyển của nhạc Việt cả về nội dung và phong cách. Bên cạnh các ca khúc pop - ballad quen thuộc, nhiều sản phẩm mang âm hưởng dân gian, khai thác yếu tố văn hóa vùng miền, lịch sử và các vấn đề xã hội xuất hiện ở những hạng mục quan trọng.

Hướng đến dấu mốc kỷ niệm lớn của đất nước (A50, A80), nhiều nghệ sĩ lựa chọn đề tài gắn với quê hương, bản sắc văn hóa. Các ca khúc như Bắc Bling, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình, Mặt trời trong bóng tối hay Made in Vietnam...

Top 5 đề cử hạng mục quan trọng nhất tại Làn Sóng Xanh 2025.

Danh sách đề cử cho thấy xu hướng mở rộng chủ đề sáng tác, vượt khỏi chuyện tình cảm cá nhân vốn chiếm ưu thế trong nhiều năm trước.

So với năm 2024, chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc không tạo ra làn sóng bùng nổ tương tự, song sức ảnh hưởng vẫn được ghi nhận thông qua đề cử Nhà sản xuất của năm dành cho JustaTee - chương Anh trai say hi. Nhiều ca khúc bước ra từ show thực tế âm nhạc xuất hiện nhiều trong bảng xếp hạng tuần.

Xét theo số lượng đề cử, Bắc Bling dẫn đầu với 5 đề cử, trải đều ở các hạng mục trọng tâm gồm Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí và MV của năm.

Theo sau là Mục hạ vô nhân và Dù cho tận thế (vẫn yêu em), cùng nhận 3 đề cử. Một số sản phẩm khác như Made in Vietnam, Còn gì đẹp hơn và Viết tiếp câu chuyện hòa bình góp mặt ở hai hạng mục Bài hát hiện tượng và Ca khúc của năm.

Ở mảng MV, danh sách đề cử cho thấy xu hướng đầu tư bài bản hơn về hình ảnh. Các hạng mục có sự tham gia của đạo diễn dày kinh nghiệm, bên cạnh gương mặt trẻ. Các sản phẩm được đề cử MV của năm gồm Bắc Bling, Dù cho tận thế, Made in Vietnam, Mục hạ vô nhân, Nỗi đau giữa hòa bình... đều thể hiện sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích - từng tạm dừng sau năm 2019 - trở lại ở Làn Sóng Xanh lần thứ 28. Điều này phản ánh sự sôi động của thị trường điện ảnh, bên cạnh vai trò ngày càng rõ của nhạc phim giữa lúc đất nước chuyển trọng tâm phát triển công nghiệp văn hóa.

Về thành tích cá nhân, Hòa Minzy có đến 8 đề cử, xoay quanh hai ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh) và Nỗi đau giữa hòa bình. Soobin theo sau với 6 đề cử, trải rộng từ các hạng mục trình diễn đến kỹ thuật và sản xuất. Nguyễn Hùng là gương mặt mới đáng chú ý khi có đến 5 đề cử, trong đó có nhiều hạng mục trọng tâm như Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm và Gương mặt mới xuất sắc.

Ngược lại, mảng rap cá nhân chưa tạo được dấu ấn nổi bật ở các hạng mục ca sĩ/rapper của năm, khi các rapper chủ yếu xuất hiện trong vai trò kết hợp hoặc khách mời.

'Đặt nặng hình tượng nghệ sĩ và không có chuyện ưu ái'

Đánh giá sơ bộ danh sách hạng mục đề cử, bà Trần Thị Vân Anh - Phó trưởng Ban tổ chức cho rằng hội đồng giám khảo khó chọn được tiết mục chiến thắng, do các ca khúc đều hay, tôn vinh giá trị truyền thống.

"Chúng ta cũng thấy một điều là khi kết hợp giữa chất hiện đại và truyền thống, âm nhạc được lan xa hơn. Chính vì vậy, về sau này tôi càng thấy các nhạc sĩ có sự kết hợp tốt giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Những sáng tạo đó quý báu cho nền âm nhạc Việt Nam", bà Vân Anh cho biết.

Giải đáp câu hỏi hạng mục Nam/Nữ ca sĩ - rapper của năm nhưng không có rapper nào được đề cử, bà Vân Anh nói không có chuyện ưu ái.

"Làn Sóng Xanh từ trước đến nay theo tiêu chí đưa những nghệ sĩ, ca khúc có tiêu chuẩn về âm nhạc, ca từ, phong cách làm sao cho phù hợp thuần phong mỹ tục nhất có thể. Do đó, chắc chắn Làn Sóng Xanh khó lòng ghi nhận nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa. Sự lan tỏa và tính tuyên truyền của Làn Sóng Xanh rất lớn, vì vậy vấn đề về chuẩn văn hóa bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu”, bà Vân Anh cho biết.

Ngoài những cái tên quen mặt, có nhiều cống hiến cho âm nhạc Việt Nam, Nguyễn Hùng gây chú ý khi góp mặt đồng thời ở hai hạng mục lớn Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ/Rapper của năm.

Ca sĩ Quang Linh và diva Hồng Nhung nhận giải Thành tựu Làn Sóng Xanh 2025.

Ban tổ chức đánh giá Nguyễn Hùng có đến hai hit lớn là Phép màu và Còn gì đẹp hơn. Làn Sóng Xanh không ưu ái bất kỳ ai. Các đề cử được đưa ra dựa trên cống hiến thực tế. "Các tác phẩm của Nguyễn Hùng hoàn toàn xứng đáng nằm trong top 5 và việc lựa chọn này hoàn toàn dựa trên các tiêu chí khách quan, minh bạch của giải thưởng", ban tổ chức lý giải thêm.

Ở nhóm giải tôn vinh cống hiến, ban tổ chức đọc thẳng giải Thành tựu Làn Sóng Xanh trao cho Hồng Nhung và Quang Linh ngay tại buổi công bố danh sách đề cử. Hai nghệ sĩ có đóng góp lâu dài và dấu ấn rõ nét trong lịch sử hình thành, phát triển của giải thưởng.

Về ca sĩ Hồng Nhung, ban tổ chức cho rằng cô là nghệ sĩ tiên phong của Làn Sóng Xanh, 7 năm liên tiếp (1997-2003) nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Năm 2007, Hồng Nhung nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất 10 năm Làn Sóng Xanh.

"Ban tổ chức Làn Sóng Xanh 2025 quyết định trao Giải thưởng Thành tựu cho diva Hồng Nhung là sự tôn vinh hoàn toàn xứng đáng cho nghệ sĩ luôn giữ phong độ sau nhiều thập kỷ cống hiến", ban tổ chức nói.

Cùng nhận giải Thành tựu với Hồng Nhung là ca sĩ Quang Linh. Ban tổ chức cho rằng Quang Linh không chỉ hát về nguồn cội mà còn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào văn hóa. Các bản hit Chim sáo ngày xưa, Thương về miền Trung, Bạn tôi, Tiếng hát chim đa đa, Tóc em đuôi gà... giúp anh nhiều lần nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

"Ban tổ chức trao giải Thành tựu cho Quang Linh là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, mang ý nghĩa giữ gìn và tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, kết nối tình yêu quê hương đất nước thông qua âm nhạc. Anh là minh chứng rõ nét cho việc âm nhạc dân tộc và mang âm hưởng dân gian hoàn toàn có thể đứng chung và tỏa sáng rực rỡ bên cạnh các dòng nhạc hiện đại", ban tổ chức nói thêm.

Danh sách đề cử đầy đủ Làn Sóng Xanh 2025

Bài hát hiện tượng

Bắc bling (Bắc Ninh) - Sáng tác: Tuấn Cry. Ca sĩ: Hòa Minzy, NS Xuân Hinh, Tuấn Cry

Còn gì đẹp hơn - Sáng tác & ca sĩ: Nguyễn Hùng

Kho báu - Sáng tác: J4RDIN, Dlight, Rhymastic. Ca sĩ: (S)TRONG Trọng Hiếu x Rhymastic

Tái sinh - Sáng tác: Tăng Duy Tân. Ca sĩ: Tùng Dương

Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung. Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh

Ca khúc của năm

Bắc bling (Bắc Ninh) - Tuấn Cry; Hòa Minzy, NS Xuân Hinh, Tuấn Cry

Còn gì đẹp hơn - Nguyễn Hùng

Dù cho tận thế (vẫn yêu em) - Nguyễn Phúc Thiện, Trấn Thành; ERIK

Phép màu - Nguyễn Quốc Hùng; Nhóm MAYDAYs

Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Nguyễn Văn Chung; Nguyễn Duyên Quỳnh

Ca khúc nhạc phim được yêu thích

Dù cho tận thế (vẫn yêu em) - OST Bộ tứ báo thủ

Mặt trời trong bóng tối - OST Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

Nỗi đau giữa hòa bình - OST Mưa đỏ

Phép màu - OST Đàn cá gỗ

Tiến hay lùi - OST Nụ hôn bạc tỷ

Sự kết hợp xuất sắc

Bắc bling (Bắc Ninh) - Hòa Minzy, NS Xuân Hinh, Tuấn Cry

Cay - Khắc Hưng, Jimmy Nguyễn

Made in Vietnam - DTAP, NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi

Mục hạ vô nhân - SOOBIN, Binz, NSND Huỳnh Tú

Vườn hồng - J4RDIN, Dlight, Văn Mai Hương, Chi Pu, Hà Trần

Hòa âm phối khí

Bắc bling (Bắc Ninh) - Masew

Cay - Khắc Hưng

Mục hạ vô nhân - Tú Ngô

Phong nữ x Cô đôi thượng ngàn - DươngK

Vườn hồng - 2pillz

Nhà sản xuất của năm

DTAP - Album Made in Vietnam

JustaTee - Em xinh say hi, Anh trai say hi 2025

Masew - Bắc bling (Bắc Ninh)

S.HUBE - Album Giai nhân

SlimV - SOOBIN Live concert: All-rounder

MV của năm

Bắc bling (Bắc Ninh) - Đạo diễn: Nhu Đặng

Dù cho tận thế (vẫn yêu em) - Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư

Made in Vietnam - Đạo diễn: Kawaii Tuấn Anh

Mục hạ vô nhân - Đạo diễn: Phương Vũ, Hoàng Đăng

Nỗi đau giữa hòa bình - Đạo diễn: Nhu Đặng

Album của năm

Dear Min - MIN

Giai nhân - Văn Mai Hương

Giữa một vạn người - Phùng Khánh Linh

Made in Vietnam - DTAP

Trap - RHYDER

Xoay tròn - Hoàng Dũng

Gương mặt mới xuất sắc

52Hz

buitruonglinh

LAMOON

LYHAN

Nguyễn Hùng

Ca sĩ đột phá

(S)TRONG Trọng Hiếu

Hương Tràm

MIN

Phương Mỹ Chi

Tùng Dương

Nam ca sĩ/Rapper của năm

Đức Phúc

Nguyễn Hùng

Quang Hùng MasterD

SOOBIN

Tùng Dương

Nữ ca sĩ/Rapper của năm

Đông Nhi

Hòa Minzy

MIN

Phương Mỹ Chi

Văn Mai Hương

Giải Thành tựu Làn Sóng Xanh