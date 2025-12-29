Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trạch Dương
TPO - Cẩm Ly gây chú ý khi biểu diễn trên sân khấu được dựng giữa sông ở Cần Thơ. Đây là lần hiếm hoi đôi "song ca vàng" tái ngộ.

Trong chương trình, Cẩm Ly thể hiện dòng nhạc sở trường là trữ tình, dân ca Nam Bộ. Màn song ca cùng Quốc Đại ca khúc Tình quê, hướng đến việc tôn vinh giá trị văn hóa sông nước.

Cẩm Ly trở lại trong đêm nhạc được xây dựng theo hướng kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, múa bóng rỗi, ca cổ với những yếu tố đương đại như rap, nhạc điện tử và trình diễn thực cảnh.

cam-ly.jpg
cam-ly-quoc-dai-1.jpg
Cẩm Ly và Quốc Đại tái hợp.

Chương trình văn hóa nỗ lực mang đến công nghệ hiện đại đến người dân, bao gồm drone, laser 3D mapping, pháo hoa và ván phản lực nhằm mở rộng không gian thưởng thức, song nội dung vẫn xoay quanh việc tái hiện nhịp sống “trên bến dưới thuyền” và bản sắc văn hóa vùng đất Cửu Long.

Chương trình quy tụ Cẩm Ly - Quốc Đại, Nguyên Vũ, NSƯT Như Huỳnh, NSƯT Hoàng Khang... nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ I diễn ra từ ngày 27/12/2025-1/1/2026. Sự kiện có nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, các giải thể thao dưới nước, không gian trình diễn ẩm thực địa phương, góp phần tôn vinh đời sống văn hóa bản sắc sông nước.

ct-11.jpg
ct-9.jpg
nhu-huynh-hoang-khanh.jpg
Ngôi sao mới và Sở Văn hóa Cần Thơ mang đến sự kết hợp độc đáo của nhiều công nghệ biểu diễn lần đầu có mặt phục vụ khán giả.

Những năm gần đây, Cẩm Ly ít xuất hiện trước công chúng và hạn chế tham gia các sự kiện giải trí quy mô lớn. Lần gần nhất nữ ca sĩ gây chú ý là khi nhận lời biểu diễn tại tiệc cưới của Tiên Nguyễn, con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tiết mục Nhớ về miền Tây do Cẩm Ly thể hiện trong không gian tiệc cưới riêng tư đã lan truyền trên mạng xã hội, tạo sự quan tâm nhờ sự đối lập giữa màu sắc dân gian Nam Bộ và không khí sang trọng ở tiệc cưới con gái vua hàng hiệu. Đây cũng là lần hiếm hoi Cẩm Ly nhận lời biểu diễn tại sự kiện mang tính chất cá nhân.

Trạch Dương
