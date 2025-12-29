Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy văn hóa - thể thao - du lịch Cụm Thi đua số 8

Cụm Thi đua số 8 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025. Qua đó, thảo luận giải pháp khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò văn hóa – thể thao – du lịch, tạo động lực phát triển bền vững cho các địa phương trong Cụm giai đoạn tới.

Ngày 25/12, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Lâm Đồng – Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 ngành VH,TT&DL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, với chủ đề “Kiên định mục tiêu, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững”, các Sở VH,TT&DL trong Cụm Thi đua số 8 thời gian qua đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành.

Theo đó, năm 2025, các đơn vị trong Cụm đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương được tổ chức sôi nổi, lan tỏa rộng rãi.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tiếp tục được chú trọng; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, từng bước đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, Cụm Thi đua số 8 đã đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao lớn cấp quốc gia, quốc tế cùng các sự kiện văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng, với hoạt động xúc tiến, quảng bá được đổi mới, nâng cao sức hút điểm đến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại các địa phương trong Cụm.

Ông Nguyễn Văn Lộc thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, ngành VH,TT&DL khu vực vẫn còn những hạn chế, tồn tại. “Hội nghị là dịp để các đơn vị cùng đánh giá khách quan kết quả, chỉ ra khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp thiết thực, sát với đặc thù từng địa phương, hướng tới những giải pháp mang tính đột phá nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030”, ông Lộc nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Cụm Thi đua số 8 đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa được tín nhiệm bầu làm Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 năm 2026.

Với sự đồng thuận cao, Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa được tín nhiệm bầu làm Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 năm 2026. Dịp này, các đơn vị trong Cụm cũng ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.