Chiêu trò làm nóng sân khấu của nam ca sĩ

TP - Y-Concert hút lượng khán giả khổng lồ, khoảng 90.000 người, sân khấu cũng nóng rừng rực nhờ các anh tài, chị đẹp, tân binh toàn năng… Chương trình đã trôi qua gần 1 tuần nay vẫn gây chú ý, bởi khán giả tiếp tục bàn luận về trang phục cũng như màn cởi áo khoe thân hình săn chắc, chuẩn “6 múi” thời thượng của anh tài Quốc Thiên.

Mỹ nam chăm vén áo nhất

Vẻ ngoài của nam ca sĩ quyết định không nhỏ đến sự thành công của họ. Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 Đức Phúc từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Khi anh tham gia Giọng hát Việt 2015 và giành ngôi vị quán quân. Vào đêm đăng quang, cứ tưởng hạnh phúc ngập tràn nhưng Đức Phúc bị tụt cảm xúc mạnh khi một số khán giả gọi anh là “quán quân xấu nhất lịch sử”. Sau này, Đức Phúc đã “trùng tu nhan sắc” và gặt hái nhiều thành công. Nhưng giọng ca Phù Đổng Thiên Vương luôn biết chừng mực. Chưa từng thấy anh vén áo khoe thân trong sự kiện hay trên sân khấu. Có vẻ Đức Phúc đang ngược chiều xu hướng?

Concert được mùa, kéo theo những chiêu trò làm nóng sân khấu, hoặc bằng vũ điệu sexy gây tranh cãi hoặc bằng những pha ăn mặc thiếu vải hoặc xuyên thấu. Ngay lúc này, ca sĩ Bùi Lan Hương đang được nhắc đến với bộ cánh trên đông, dưới xuyên thấu nóng mắt trên sân khấu ở Đà Lạt trong điều kiện được khán giả miêu tả trên Threads: “Tối thở ra khói mà mẹ (tức ca sĩ Bùi Lan Hương) mặc bộ đồ coi thường thời tiết”.

Đừng nghĩ, chất liệu xuyên thấu hay khoe thân thể trên sân khấu là độc quyền của ca sĩ nữ. Cứ xem HIEUTHUHAI hay nhiều nam ca sĩ khác thì biết. Cảnh HIEUTHUHAI liên tục vén áo khoe thân trên sân khấu lễ hội nhạc nước Waterbomb nhận về lời khen, tiếng chê song dù sao vẫn có thể đổ lỗi cho sự kiện. Ở Lễ hội nhạc nước nam, nữ ca sĩ được quyền khoe nhiều hơn thường lệ, không khoe có khi mới là… lạc quẻ chăng?

Nhưng nếu để ý sẽ thấy vén áo, cởi áo khoe “6 múi” đang là xu hướng ở sân khấu concert năm nay, không bó gọn ở lễ hội du nhập. Ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Kay Trần vui vẻ khoe “6 múi” làm nóng sân khấu, MC Anh Tuấn còn tăng độ nóng bằng câu nói: “Kay Trần hứa với khán giả cởi đồ không dưới 10 lần nữa”. Nhưng Kay Trần chưa chắc đã là người chăm khoe nhất. Một khán giả chỉ ra: “Không phải HIEUTHUHAI mà chính là Quốc Thiên”.

Phân cảnh nóng trong MV Hỏa ca

Trong chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai khán giả đã từng chứng kiến “dì lệ” (biệt danh của Quốc Thiên) hồn nhiên cởi đồ, nhảy tưng bừng và tươi cười đứng cùng các anh tài. Cho nên, đến Y-Concert anh lại khoe “6 múi”. Ngay đến đêm nhạc riêng, anh cũng đãi “đặc sản” này. Ở concert Skynote tại Đà Lạt cuối năm 2024, anh đã cho 4.000 khán giả được chiêm ngưỡng “nửa trên” hút mắt của mình. Quốc Thiên khai thác triệt để thế mạnh ngoại hình không kém các mỹ nhân làng giải trí. “Cởi đồ lần đầu thấy ngại, lần 2 bớt ngại, lần thứ 3 đã thành quen. Những lần sau đó, lên sân khấu không lột đồ có khi ca sĩ lại cảm thấy trống vắng, chưa tròn bài”, một khán giả bình luận.

Nam ca sĩ đang được “thả lỏng” hơn nữ?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương nhận thấy, lực lượng khán giả “đu” concert mạnh nhất là phái đẹp. “Nghía khán giả toàn thấy em xinh, chị đẹp”, ông nói. Phải vậy chăng nên những màn “nam thần” cởi áo ngay trên sân khấu luôn khiến đám đông chiêm ngưỡng rào lên cuồng nhiệt? Ở ta, chị em, nhất là những người đang còn trẻ, đang có vẻ tự do quá trớn trong biểu lộ tình cảm của mình.

MV chủ đề của show Anh trai vượt ngàn chông gai, Hỏa ca, được gai con ví von là siêu phẩm, trong đó có màn khoe thân hình vạm vỡ của các anh tài trong phân cảnh tập luyện võ thuật. Phân cảnh này nóng đến mức nhiều người dùng để tóm tắt MV: “33 anh tài và 198 cái múi bụng”. Anh tài Quốc Thiên khoe “6 múi” đã nhàm, một trong những nghệ sĩ khán giả mong muốn được chiêm ngưỡng “6 múi” là NSND Tự Long thì chẳng thấy bao giờ. Có những nghệ sĩ vẫn đặt cho mình giới hạn của giải trí và “chiêu trò” trong khuôn khổ của văn hóa Việt.

A50 đi qua, một trong những “hạt sạn” gây phản cảm dữ dội là những màn biểu lộ tình cảm của chị em với những sĩ quan có vẻ ngoài thu hút. Từ bao giờ khán giả nữ lại “đứt dây thần kinh xấu hổ” khi gọi vang “chồng ơi” với những người đàn ông xa lạ lọt vào tầm ngắm của họ? Còn đâu sự thanh lịch, văn minh cần có của những người đứng ở vị trí khán giả? Những nam ca sĩ tích cực cởi áo khoe thân đương nhiên sẽ có thêm rất nhiều fan nữ (và có thể cả fan nam). Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương khẳng định: “Đối tượng mà nam ca sĩ thích cởi đồ hướng tới chắc chắn là thế hệ Gen Z”.

“Đặc sản” của Quốc Thiên (FBNV)

Nhưng đu concert đâu chỉ có Gen Z mà có rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Một quý bà cuồng concert Anh trai vượt ngàn chông gai đánh giá: “Bây giờ tôi thấy nam ca sĩ chăm cởi áo khoe thân. Nhưng chiêu trò gì làm nhiều cũng sẽ nhàm, thậm chí gây mất điểm”. Giống như phim có cảnh nóng một thời rất gây tò mò song bây giờ có cảnh nóng vẫn bại phòng vé. “Đặc sản” cởi đồ của nam ca sĩ vẫn đang thịnh song đến một thời gian nhất định cũng sẽ gây ngấy vì được “chiêu đãi” quá nhiều.

Cũng có người thắc mắc lí do nữ ca sĩ ăn mặc phản cảm bị “tuýt còi”, bị “ném đá”, còn nam ca sĩ khoe cảnh bán thân trên sân khấu lại vẫn yên vui? Cảnh nam ca sĩ cởi trần vô tư nhảy múa như đám trẻ con ở làng cởi áo chơi bóng đá phản cảm hay đẹp mắt? Sân khấu concert ngày càng nỗ lực văn minh từ ánh sáng đến âm thanh, còn “chiêu trò” lại đang giật lùi về thời thơ ấu thả diều, đá bóng chăng?