Phương Mỹ Chi, Hieuthuhai hát ở lễ hội đón năm 2026 diễn ra 5 ngày liên tiếp

TPO - Đêm khai mạc Hozo City Tet Fest 2025 tối 27/12 thu hút rất đông khán giả đổ về Công viên Bờ sông Sài Gòn, với tâm điểm là đêm nhạc tái hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Dàn nghệ sĩ Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Hieuthuhai, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên thổi bùng không khí lễ hội.

Tối 27/12, Lễ hội chào đón năm mới quy mô lớn của TPHCM với tên gọi Hozo City Tet Fest 2025 khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Sự kiện mở ra chuỗi hoạt động văn hóa - âm nhạc - sáng tạo - cộng đồng sôi động, diễn ra trong 5 ngày liên tiếp và khép lại bằng đêm countdown 31/12.

Sự kiện như một mô hình lễ hội đô thị mới, nơi bản sắc văn hóa Việt Nam được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, qua đó phát triển thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn kết nối âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng trong không gian đô thị mở.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết năm 2025, Liên hoan âm nhạc quốc tế TPHCM được mở rộng quy mô, cách thức tổ chức với tên gọi mới Hozo City Tết Fest. Sự kiện diễn ra trong thời điểm thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo của khu vực.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại đây không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn góp phần định hình bản sắc văn hóa đô thị, góp phần phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.



Không khí sôi động ở mô hình lễ hội đô thị mới.

Phương Mỹ Chi trình diễn mở màn ca khúc Vũ trụ cò bay, tạo nên không gian âm nhạc dung hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại. Tiếp theo là mashup rock Hạt gạo - Ếch ngoài đáy giếng và Gối gấm.

Tiếp nối chương trình là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Thanh Thụy, Thể Thiên, nghệ sĩ saxophone An Trần, Mỹ Anh và Phùng Khánh Linh.

Hieuthuhai xuất hiện khuấy động khán giả bằng loạt hit Ngủ một mình, Nước mắt cá sấu, Bật nhạc lên. Đêm nhạc khép lại với Trúc Nhân và Hoàng Thùy Linh.

﻿ ﻿﻿ Hieuthuhai được cổ vũ cuồng nhiệt.

Chia sẻ về tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài, bà Nguyễn Thanh Giang - Nhà sáng lập sự kiện - nhấn mạnh chuỗi sự kiện biểu diễn là nền tảng xây dựng thương hiệu văn hóa, nơi các giá trị Việt Nam được chuyển hóa thành trải nghiệm mang tính chuẩn mực và nhất quán. "Chúng tôi tin rằng bản sắc chỉ thực sự có sức sống khi được thể hiện bằng trải nghiệm đủ chất lượng để chạm đến công chúng trong nước và đủ ngôn ngữ để bước ra thế giới. Từ định hướng đó, chúng tôi không ngừng khởi xướng và kết nối đa bên, thúc đẩy các sáng kiến gắn liền với tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo của TPHCM, định vị hình ảnh thành phố như một điểm đến lễ hội và trải nghiệm đô thị trên bản đồ quốc tế", bà Thanh Giang nói.

Bên cạnh sự kiện âm nhạc, lễ hội chào đón năm mới còn có triển lãm ẩm thực, cuộc thi đầu bếp, trình diễn 3D mapping.