Công bố 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2025

TPO - Với những dấu ấn nổi bật, bộ phim “Mưa đỏ” cùng chuỗi concert quốc gia mừng Đại lễ A80 đã góp mặt trong danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, phản ánh bức tranh sôi động của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm vừa qua.

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 bắt đầu với những phiếu bình chọn trực tiếp của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương vào ngày 23/12 tại Hà Nội.

Sau đó, công tác bình chọn được tổ chức trực tuyến. Thời gian bình chọn trực tuyến từ 8h ngày 23/12 đến 9h ngày 25/12, kết quả 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 đã được công bố.

Ở lĩnh vực văn hóa, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi).

Theo đó, trong năm 2025, Luật Báo chí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo được thông qua, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thông qua... và nhiều Nghị quyết được ban hành góp phần tạo đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Bộ VHTTDL đã chủ động rà soát, nghiên cứu, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, xử lý “khoảng trống về mặt pháp lý”, thúc đẩy phát triển theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng Đại lễ A80 trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025.

Trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2025 không thể không kể đến chuỗi chương trình kỷ niệm Đại lễ A80 gồm triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và chuỗi concert quốc gia.

Theo đó, triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm tôn vinh 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL đã triển khai chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Các sự kiện nổi bật thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là âm nhạc được BTC đề cập các đại nhạc hội Việt Nam trong tôi, 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Tôi yêu Tổ quốc tôi do Bộ VHTTDL tổ chức, chuỗi chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, V Fest - Vietnam Today (Đài Truyền hình Việt Nam), đại nhạc hội Tổ quốc trong tim và chương trình âm nhạc quốc tế Good morning Vietnam (Báo Nhân Dân)…

Phim Mưa đỏ phá vỡ các kỷ lục về doanh thu phim điện ảnh, cho thấy tiềm năng của ngành công nghiệp điện ảnh.

Bên cạnh đó, âm nhạc Việt Nam cũng gây tiếng vang trên trường quốc tế, khi ca sĩ Đức Phúc cùng các nghệ sĩ giành giải Nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện được tổ chức trở lại với quy mô toàn cầu sau nhiều năm gián đoạn.

Lĩnh vực văn hóa còn có các sự kiện tiêu biểu liên quan đến di sản văn hóa, điện ảnh, báo chí. Việc tổ chức thành công Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ là sự kiện cho thấy đóng góp nổi bật của ngành điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa.

Đối với sự kiện tiêu biểu ở lĩnh vực di sản, di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh, đồng thời, đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất.

U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Ngoài ra, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới; tổ chức thành công Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest dưới hình thức một chuỗi hoạt động trở thành sự kiện tiêu biểu của ngành.

Ở lĩnh vực du lịch, việc du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa là sự kiện tiêu biểu duy nhất.

Lĩnh vực thể thao cũng gọi tên sự kiện tiêu biểu duy nhất là đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc, lần thứ ba giành Huy chương Vàng tại SEA Games.