Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Vpop có nhóm nhạc mới

Hà Trang - Thanh Ngân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bên cạnh việc công bố một nhóm nhạc mới, SpaceSpeakers Label còn phát đi tín hiệu về chiến lược dài hơi cho Vpop khi đầu tư vào lớp nghệ sĩ kế cận, xây dựng đội hình bài bản và "nhá hàng" về concert năm 2026.

Tối 26/12, SpaceSpeakers Label (SS Label) ra mắt nhóm nhạc Firstgene và hé lộ kế hoạch tổ chức KOSMIK Concert 2026.

Nhóm gồm 5 thành viên là Lezii, Wishty Eazy, Sugi, StillaD và Bikay. Đây đều là những gương mặt trẻ, chưa quá quen thuộc với công chúng nhưng đã có thời gian hoạt động âm nhạc độc lập.

SS Label ra mắt nhóm nhạc Firstgene và hé lộ kế hoạch tổ chức KOSMIK Concert 2026. Video: Thanh Ngân.

"Tân binh toàn năng" chung nhà cùng Soobin, Binz

Điểm được chú ý nhiều nhất trong đội hình Firstgene là Lezii, tên thật Lê Bin Thế Vĩ. Trước khi chính thức gia nhập SS Label, Lezii từng tham gia một số sân chơi âm nhạc như Vote For Five hay The Moi Song 2 Tân binh toàn năng.

Thời điểm bị loại khỏi Tân binh toàn năng, Lezii gây tiếc nuối vì được xem là "ngựa chiến", nổi bật trong dàn thí sinh.

60521383584333170181131348695958.jpg
Đội hình Firstgene.

Trong nhóm Firstgene, anh đảm nhiệm vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất. Một số sản phẩm cá nhân như Chẳng sai đâu mà hay Gặp Lezii đâu may giúp anh tạo dấu ấn với màu sắc pop - R&B pha trộn hip hop, phù hợp định hướng chung của SpaceSpeakers.

Trong đêm ra mắt, Firstgene trình diễn giới thiệu ngắn gọn, tập trung thể hiện cá tính từng thành viên. Màn biểu diễn được xem là lời khẳng định cho hành trình mà SS Label sẽ đồng hành, đào tạo và đầu tư dài hạn cho 5 gương mặt mới.

anh-chup-man-hinh-2025-12-27-luc-123547.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-27-luc-123855.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-27-luc-123910.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-27-luc-123930.png

Chia sẻ tại sự kiện, Soobin - một trong những nghệ sĩ chủ lực của SpaceSpeakers - cho rằng Firstgene gợi anh nhớ đến hình ảnh SpaceSpeakers những ngày đầu: “Chúng tôi nhìn thấy tinh thần, khát vọng và hình ảnh của chính SpaceSpeakers trong những ngày đầu tiên. Một thế hệ dám thử nghiệm, dám va chạm và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn".

Tham vọng concert

Bên cạnh Firstgene, SS Label đồng thời hé lộ dự án KOSMIK Concert 2026 với thông điệp “From Local To Global”. Trước đó, KOSMIK Live Concert từng tổ chức vào năm 2022 và tạo được tiếng vang nhờ cách dàn dựng khác biệt, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers.

Với phiên bản 2026, KOSMIK được định vị không chỉ là một concert lớn, mà là mảnh ghép trong chiến lược đưa âm nhạc Việt tiệm cận chuẩn mực trình diễn quốc tế. Dự án hướng đến việc kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những cái tên đã có chỗ đứng đến lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.

anh-chup-man-hinh-2025-12-27-luc-124010.png

Phía công ty cho hay họ kỳ vọng kiến tạo không gian âm nhạc đa chiều, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng song hành, góp phần mở rộng “bản đồ” âm nhạc Việt trên sân chơi quốc tế.

KOSMIK Concert 2026 theo SS Label sẽ mang tinh thần “Enter The World”, phản ánh tham vọng mở rộng kết nối quốc tế.

Hà Trang - Thanh Ngân
#SpaceSpeakers #Firstgene #KOSMIK Concert #âm nhạc Việt #nghệ sĩ trẻ #Soobin

Xem thêm

Cùng chuyên mục