Vpop có nhóm nhạc mới

TPO - Bên cạnh việc công bố một nhóm nhạc mới, SpaceSpeakers Label còn phát đi tín hiệu về chiến lược dài hơi cho Vpop khi đầu tư vào lớp nghệ sĩ kế cận, xây dựng đội hình bài bản và "nhá hàng" về concert năm 2026.

Tối 26/12, SpaceSpeakers Label (SS Label) ra mắt nhóm nhạc Firstgene và hé lộ kế hoạch tổ chức KOSMIK Concert 2026.

Nhóm gồm 5 thành viên là Lezii, Wishty Eazy, Sugi, StillaD và Bikay. Đây đều là những gương mặt trẻ, chưa quá quen thuộc với công chúng nhưng đã có thời gian hoạt động âm nhạc độc lập.

SS Label ra mắt nhóm nhạc Firstgene và hé lộ kế hoạch tổ chức KOSMIK Concert 2026. Video: Thanh Ngân.

"Tân binh toàn năng" chung nhà cùng Soobin, Binz

Điểm được chú ý nhiều nhất trong đội hình Firstgene là Lezii, tên thật Lê Bin Thế Vĩ. Trước khi chính thức gia nhập SS Label, Lezii từng tham gia một số sân chơi âm nhạc như Vote For Five hay The Moi Song 2 và Tân binh toàn năng.

Thời điểm bị loại khỏi Tân binh toàn năng, Lezii gây tiếc nuối vì được xem là "ngựa chiến", nổi bật trong dàn thí sinh.

Đội hình Firstgene.

Trong nhóm Firstgene, anh đảm nhiệm vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất. Một số sản phẩm cá nhân như Chẳng sai đâu mà hay Gặp Lezii đâu may giúp anh tạo dấu ấn với màu sắc pop - R&B pha trộn hip hop, phù hợp định hướng chung của SpaceSpeakers.

Trong đêm ra mắt, Firstgene trình diễn giới thiệu ngắn gọn, tập trung thể hiện cá tính từng thành viên. Màn biểu diễn được xem là lời khẳng định cho hành trình mà SS Label sẽ đồng hành, đào tạo và đầu tư dài hạn cho 5 gương mặt mới.

Chia sẻ tại sự kiện, Soobin - một trong những nghệ sĩ chủ lực của SpaceSpeakers - cho rằng Firstgene gợi anh nhớ đến hình ảnh SpaceSpeakers những ngày đầu: “Chúng tôi nhìn thấy tinh thần, khát vọng và hình ảnh của chính SpaceSpeakers trong những ngày đầu tiên. Một thế hệ dám thử nghiệm, dám va chạm và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn".

Tham vọng concert

Bên cạnh Firstgene, SS Label đồng thời hé lộ dự án KOSMIK Concert 2026 với thông điệp “From Local To Global”. Trước đó, KOSMIK Live Concert từng tổ chức vào năm 2022 và tạo được tiếng vang nhờ cách dàn dựng khác biệt, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers.

Với phiên bản 2026, KOSMIK được định vị không chỉ là một concert lớn, mà là mảnh ghép trong chiến lược đưa âm nhạc Việt tiệm cận chuẩn mực trình diễn quốc tế. Dự án hướng đến việc kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những cái tên đã có chỗ đứng đến lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.

Phía công ty cho hay họ kỳ vọng kiến tạo không gian âm nhạc đa chiều, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng song hành, góp phần mở rộng “bản đồ” âm nhạc Việt trên sân chơi quốc tế.

KOSMIK Concert 2026 theo SS Label sẽ mang tinh thần “Enter The World”, phản ánh tham vọng mở rộng kết nối quốc tế.