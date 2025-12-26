Nghệ sĩ Tấn Beo ngồi xe lăn, bật khóc trong đám cưới con trai

TPO - Nghệ sĩ Tấn Beo nhiều lần bật khóc trong đám cưới con trai Tấn Lộc và Quỳnh Anh - con gái ca sĩ Chế Phong - tối 25/12.

Tối 25/12, tiệc cưới con trai nghệ sĩ Tấn Beo và con gái ca sĩ Chế Phong diễn ra tại TPHCM, quy tụ nhiều người nổi tiếng như Tấn Hoàng, Quốc Thuận, Dũng Nhí, Hữu Nghĩa, Nhật Trung, Phương Bình…

Xuất hiện tại đám cưới con trai, hình ảnh NSƯT Tấn Beo ngồi xe lăn khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi xúc động.

Tấn Beo kết thông gia với ca sĩ Chế Phong.

Trong phần lễ, anh được vợ và các đồng nghiệp dìu lên sân khấu, cùng hai bên gia đình ra mắt quan khách. Tấn Beo bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của con trai và sự động viên của đồng nghiệp, khách mời.

Trên sân khấu, ca sĩ Chế Phong bước tới, ôm Tấn Beo vào lòng, trong khi Tấn Hoàng liên tục dùng khăn thấm nước mắt cho đàn em. Anh cũng là người đại diện họ nhà trai phát biểu trong ngày trọng đại con trai Tấn Beo.

Sau khi gửi lời chúc sức khỏe quan viên hai họ, Tấn Hoàng bắt nhịp cùng Tấn Beo hát chúc phúc con trai ngay trên sân khấu.

Diễn viên Quốc Thuận xúc động, chia sẻ khoảnh khắc Tấn Beo được người thân dìu lên sân khấu. “Khoảnh khắc hạnh phúc của ‘anh Ba’ Tấn Beo. Cả khán phòng đều xúc động khi anh bước lên sân khấu hạnh phúc của con trai mình”, anh viết.

Tấn Beo chụp ảnh cùng các đồng nghiệp trong lễ cưới con trai Tấn Lộc.

Sau khi những hình ảnh tại đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội, đông đảo khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới nghệ sĩ Tấn Beo, mong ông sớm hồi phục và nếu có thể, trở lại với nghệ thuật trong thời gian tới.

Nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ não từ giữa năm 2023. Một thời gian dài, nam nghệ sĩ phải điều trị vật lý phục hồi chức năng tại một cơ sở ở Bình Dương. Vợ anh là người túc trực, chăm sóc hàng ngày.

Hiện tại, nghệ sĩ Tấn Beo đã về nhà và duy trì việc thăm khám sức khỏe ở bệnh viện để theo dõi tình hình, tập vật lý trị liệu.

Trong video đăng tải ngày 20/12, nghệ sĩ Tấn Hoàng phủ nhận các thông tin tiêu cực liên quan sức khoẻ của Tấn Beo.

Tấn Hoàng cho biết Tấn Beo vẫn khỏe, vui vẻ và khuyên mọi người không lan truyền những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ cũng thông tin Tấn Beo nhớ sân khấu và khán giả, muốn gặp gỡ, hát với đồng nghiệp.

“Tôi lướt Tiktok mà thấy buồn, làm gì có chuyện Tấn Beo mắc bệnh giai đoạn cuối. Thông tin tiêu cực khiến khán giả lo lắng. Ai đăng bậy bạ, tội cho Tấn Beo”, Tấn Hoàng chia sẻ.

Trong video, Tấn Beo gửi lời chào khán giả, hát song ca cùng Tấn Hoàng. Nam nghệ sĩ vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, bàn việc đám cưới cho con trai Tấn Lộc.

Nghệ sĩ hài Tấn Beo sinh năm 1965, là con trai của hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài. Từ nhỏ, anh được cùng cha lưu diễn khắp các sân khấu cải lương lớn nhỏ trên cả nước.

Tấn Beo nổi lên từ hình thức nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo hay Tấn Beo - Mỹ Chi. Anh còn gây ấn tượng với hình ảnh "lên chùa bán nhang" trên sân khấu Gala Cười. Ngoài đóng hài, kịch, Tấn Beo còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba, Cưới ngay kẻo lỡ, Mùi ngò gai...