Chỉ có thể là Mỹ Tâm

TPO - Mỹ Tâm im ắng gần hết năm trước khi trở lại gây sốt bằng Live show "See the light" và ca khúc "Chuyện để dành" đứng đầu top trending. Sau chừng ấy năm làm nghề, Mỹ Tâm vẫn thường xuyên thống trị đường đua nhạc Việt và đây là điều mà chỉ nữ ca sĩ làm được trong thế hệ của mình.

Chuyện để dành là sáng tác mới của Mỹ Tâm, do Hoài Sa đảm đương khâu sản xuất âm nhạc. Nữ ca sĩ lần đầu trình làng ca khúc mới trong Live show See the light, sau đó các phân đoạn của ca khúc đăng tải lên mạng xã hội, được khán giả hưởng ứng. Khi phát hành lên YouTube, Chuyện để dành là phiên bản Live Performance (trình diễn sân khấu), hình thức đơn giản và mộc mạc nhưng vẫn đủ sức thu hút khán giả.

Ca khúc mới của Mỹ Tâm đã từng bước vươn đến top 1 trending, đưa tên tuổi của nữ ca sĩ thống trị thị trường thêm một lần nữa.

Mỹ Tâm ổn định kinh ngạc.

Chất riêng của Mỹ Tâm

Với Chuyện để dành, Mỹ Tâm dễ dàng chinh phục đông đảo khán giả từ những thứ quen thuộc nhất trong âm nhạc của cô. Đó là bản tình ca Ballad, viết trên vòng hòa thanh cơ bản, cấu trúc verse - chorus đơn giản cùng đoạn phát triển đẩy cao trào vào cuối bài. Ở Chuyện để dành có nhiều nét giống các bản hit đình đám của Mỹ Tâm như Đừng hỏi em, Như một giấc mơ...

Với những giọng ca khác, sự lặp lại trong âm nhạc được cho là cũ kỹ, gói gọn trong phạm vi an toàn. Nhưng với Mỹ Tâm, sự lặp lại đó lại được coi là đặc trưng, một "chữ ký" riêng của Mỹ Tâm. Sự khác biệt đến từ thâm niên, tầm vóc của một ca sĩ và sau nhiều thành công nối tiếp nhau từ một cách làm, Mỹ Tâm đã khai mở cho mình một con đường an toàn với Ballad, trên nền nhạc live band.

Điểm nhấn đầu tiên của Chuyện để dành nằm ở bản phối. Nhạc sĩ/Nhà sản xuất Hoài Sa là cộng sự lâu năm và mát tay của Mỹ Tâm, đứng sau loạt bản hit, đêm nhạc của nữ ca sĩ trong nhiều năm qua. Lần này, bản phối dưới sự chỉ huy của Hoài Sa không cầu kỳ nhưng tinh tế, vừa đủ để ưu tiên tôn chất giọng Mỹ Tâm.

Âm nhạc của Chuyện để dành gợi lại cảm xúc của Vpop thời 20 năm trước, nhất là đoạn solo guitar điện đặt ở giữa bài, nối tiếp sau điệp khúc đầu tiên. Một thời các ca khúc Vpop không thể thiếu các đoạn solo guitar điện kiểu vậy, đặt vào phần mở đầu, giữa bài và có thể là kết. Những năm gần đây, cách làm đó xuất hiện ít vì đã có nhiều phương án xử lý hiện đại, thời thượng hơn.

Cảm xúc âm nhạc của Chuyện để dành là cũ nhưng không sến. Tất cả nhạc cụ được đánh trực tiếp, cho khán giả cảm giác như đang nghe Mỹ Tâm hát live cùng ban nhạc. Sự kết hợp giữa bản phối, giai điệu, cách hát của Mỹ Tâm sẽ dễ chinh phục tệp khán giả trung thành của cô, những người đã gắn liền với nhạc thị trường Việt từ thuở "sơ khai". Trong khi đó, với thị hiếu khán giả thị trường hiện tại, chưa chắc màu Ballad của Chuyện để dành khiến tệp này hứng thú.

Âm nhạc của Mỹ Tâm ngày càng sâu sắc.

Khác biệt của Mỹ Tâm

Ở cùng thế hệ với Mỹ Tâm, không còn nhiều ca sĩ ra sản phẩm mới mỗi năm. Và ca sĩ ra nhạc mới nhưng vẫn cạnh tranh sòng phẳng với nhiều thế hệ đàn em sau này còn hiếm hơn. Cứ mỗi năm trôi qua, Mỹ Tâm lại được ca ngợi với vị thế độc nhất, hơn cả một "cây trường sinh" khi không chỉ bền bỉ hoạt động nghệ thuật mà vẫn biết cách giữ lấy hào quang.

Mỹ Tâm khác biệt nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ ở chỗ chịu khó cập nhật thị trường. Cô trung thành với những chất liệu âm nhạc đi xuyên suốt từ đầu nhưng có sự thức thời, bắt tay với những cộng sự hot theo từng giai đoạn của thị trường, là Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng, Hoài Sa.

Sau hơn 25 năm, "Họa mi tóc nâu" vẫn duy trì giọng hát như thời đỉnh cao, thậm chí ngày càng cảm xúc và chuẩn chỉ về kỹ thuật. Đây cũng là khác biệt lớn nếu đặt Mỹ Tâm cạnh những đồng nghiệp từng cùng cô khuynh đảo Vpop như Đan Trường, Cẩm Ly, Tuấn Hưng. Bên cạnh giọng hát, sự ổn định của Mỹ Tâm còn đến từ ngoại hình và cả những chiến lược truyền thông để duy trì sự nổi tiếng.

Khả năng viết nhạc của Mỹ Tâm tốt dần lên. Thử so sánh sau một giai đoạn từ bản hit Đừng hỏi em đến ca khúc mới nhất, ca từ do Mỹ Tâm viết đi sâu vào nội tâm nhiều hơn. Việc có thể tự sáng tác là yếu tố quan trọng tiếp theo giúp nữ ca sĩ liên tục ra nhạc và tạo hit.

Mỹ Tâm không cần "gồng" ở các bài nhạc để chạy theo trend hoặc làm một cái gì đó to tát. Âm nhạc của cô trong vài năm gần đây nặng về cảm xúc và là tiếng nói từ trái tim. Điều đó cũng phù hợp với tuổi đời và tuổi nghề của Mỹ Tâm hiện tại, khi mà sự từng trải của cô có thể chạm đến tệp khán giả ở độ tuổi đang trưởng thành, nhất là trong chuyện tình cảm.

Sự lan tỏa của Chuyện để dành có nhiều phần đến từ ca từ. "Người ta hay cất chiếc áo trong tủ thật lâu / Chờ ngày đẹp nắng mới khoác áo đi cùng nhau / Nhưng khi đem ra, thời gian qua, áo đã phai màu / Những điều đẹp nhất đã bỏ lỡ giờ còn đâu", là những câu hát đang lan tỏa trong Chuyện để dành.

Ở nhạc Việt, không có nhiều ca khúc có nội dung như Chuyện để dành. Với những ca sĩ trẻ, không phù hợp để làm ra bài nhạc mang tính khuyên nhủ, truyền thông điệp như vậy. Với những ca sĩ gạo cội, cũng không nhiều người có thể tự sáng tác, dùng âm nhạc để nói lên tiếng lòng như Mỹ Tâm.