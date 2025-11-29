Lễ hội trà quốc tế 2025 - chuỗi hoạt động độc đáo kết nối văn hoá và động lực phát triển ngành trà

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng từ ngày 11/11 - 7/12 và tâm điểm trong ba ngày 5 - 7/12 sẽ mang đến cho du khách hành trình khám phá Trà Việt toàn diện, từ văn hóa, nghệ thuật, du lịch đến ngoại giao, kinh tế. Không chỉ tôn vinh văn hóa trà, Lễ hội còn mở rộng cơ hội giao thương, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần đưa kinh tế trà Việt vươn tầm quốc tế.

Trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật chạm đến cảm xúc

World Tea Fest 2025 mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật đậm đà bản sắc, tái hiện vẻ đẹp Trà Việt từ truyền thống văn hóa kết hợp các yếu tố sáng tạo, hiện đại, đem đến trải nghiệm phong phú cho du khách.

Nghi thức Tea Culture - lễ dâng hương và dâng trà lên Quốc Tổ Vua Hùng sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của Lễ hội Trà quốc tế 2025

Sáng 5/12, nghi thức Tea Culture được tổ chức tại Tea Resort Prenn với lễ dâng hương và dâng trà lên Quốc Tổ Vua Hùng mang ý nghĩa tri ân cội nguồn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều vùng nguyên liệu đang gồng mình vươn lên sau bão lũ, nghi thức như lời nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sớm hồi sinh và tiếp thêm niềm tin để người nông dân vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngay sau phần nghi lễ, người dân và du khách sẽ khám phá không gian văn hóa trà Việt và quốc tế qua hệ thống trình chiếu hiện đại, các khu trưng bày nghệ thuật và triển lãm sản phẩm của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước tại Tea Gallery và Tea Expo (Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt).

Tại đây, du khách còn được chiêm ngưỡng và tìm hiểu 1000 cây chè cổ đến từ các vùng chè danh tiếng trên thế giới, không gian tái hiện đồi chè, triển lãm trà cụ, ảnh tư liệu và khu thưởng trà quốc tế.

Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Tối ngày 5/12, Lễ hội Trà quốc tế 2025 sẽ chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên - Xuân Hương - Đà Lạt với chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện vẻ đẹp của văn hóa trà qua nhiều hình thức như trình diễn, âm thanh, không gian thị giác và sáng tạo đương đại.

Tối ngày 6/12, chương trình Tea Fest sẽ diễn ra tại Nhà máy chè cổ 1927 (phường B’lao, Lâm Đồng) kết hợp âm nhạc truyền thống với các tiết mục hiện đại, đan xen phần trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới. Chương trình tạo nên hình ảnh giao thoa văn hóa Việt Nam và thế giới đầy ấn tượng, hứa hẹn là một trong những điểm nhấn cảm xúc nhất của Lễ hội Trà Quốc tế 2025.

Nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác – Tea Art từ ngày 10/11 – 03/12/2025 tại Nhà máy chè cổ 1927 (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Đặc biệt, chương trình Tea Carnival diễn ra ngày 7/12 tại các tuyến đường trung tâm Đà Lạt với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật cùng 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới sẽ mang không khí lễ hội đường phố và văn hóa trà quốc tế rực rỡ, sôi động.

Kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển thương hiệu Trà Việt

Song song các hoạt động văn hóa đặc sắc, Lễ hội Trà Quốc tế 2025 là cầu nối quan trọng, giúp ngành trà Việt phát triển bền vững trong nước lẫn trên thị trường quốc tế. Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối hợp tác và mở rộng thị trường, đồng thời hỗ trợ nông dân canh tác bền vững, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm trà Việt.

Theo đó, ngày 5/12, Tea Expo quy tụ hàng loạt thương hiệu trà đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Thái Lan… Đây là dịp để doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và tìm hướng đưa trà Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tea Connect là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hòa bình.

Ở phương diện ngoại giao, sự kiện Tea Connect - Trà ngoại giao với chủ đề “Hương trà tâm giao - kết tình hữu nghị” diễn ra chiều 5/12 sẽ đón tiếp các Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng, các đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế, nghệ nhân trà, doanh nghiệp và các thí sinh Miss Cosmo Thế giới. Những cuộc trò chuyện thân tình bên chén trà trở thành không gian kết nối, lan tỏa tinh thần hữu nghị, hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững.

Tea Summit vào ngày 6/12 tại Tea Resort Prenn trở thành điểm nhấn quan trọng khi chuyên gia, diễn giả và doanh nghiệp cùng thảo luận về xu hướng tiêu dùng mới, sản xuất bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng thương hiệu trà đặc sản. Đây là những nội dung quan trọng, tạo nền tảng giúp ngành trà Việt phát triển ổn định và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ngày cuối 7/12, chuỗi hoạt động được nối dài bằng trải nghiệm thực tế. Tea Travel đưa du khách tham quan vùng nguyên liệu và Nhà máy chè cổ 1927 gần 100 năm tuổi. Qua đó, du khách hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và quy trình sản xuất trà tại xứ sở B'Lao - Bảo Lộc. Cùng lúc, Tea Talk tại Đại học Đà Lạt truyền cảm hứng về khởi nghiệp xanh cho sinh viên và người trẻ.

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 là sự kiện quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành trà, do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo tổ chức.

Dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách, World Tea Fest 2025 hứa hẹn là một sự kiện hấp dẫn trong mùa lễ hội cuối năm. Lễ hội không chỉ tôn vinh văn hóa trà Việt mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần đưa thương hiệu Trà Việt định vị vững chắc trên bản đồ kinh tế và du lịch thế giới.

Họp báo Công bố Lễ hội Trà quốc tế 2025

Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 dự kiến sẽ xác lập nhiều kỷ lục mới về trà, như đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương, công bố nhà máy chè cổ còn nguyên bản qua 100 năm, kỷ lục về sự tham dự của đại diện hoa hậu của gần 80 quốc gia, sự xuất hiện của khoảng 1.000 cây chè cổ tại các vùng chè danh tiếng trên thế giới… Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của trà Việt trên thị trường trong