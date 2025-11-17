Chủ tịch nước Lương Cường: Nâng cao chất lượng giáo dục, kiên trì xây dựng văn hoá học đường

TPO - Dự Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII sáng 17/11, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu, nâng cao chất lượng giáo dục, kiên trì xây dựng văn hoá học đường, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh.

Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trải qua 80 năm, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, giáo dục luôn đồng hành cùng nhân dân, dân tộc và lịch sử đất nước. Với triết lý “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm” là ba nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và nhân dân, Bác đã đặt giáo dục ở vị trí đặc biệt trong chiến lược kiến thiết quốc gia.

Từ phong trào bình dân học vụ đến những lớp học giữa đạn bom của kẻ thù, từ bảng đen, phấn trắng đến giảng đường công nghệ hôm nay, ngọn lửa của sự tận tụy, hy sinh, nhiệt huyết với nghề của các thế hệ nhà giáo chưa bao giờ tắt.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 17/11.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã và luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học sinh, sinh viên những người đang nối tiếp và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, vì Việt Nam hùng cường và nhân văn.

Theo Chủ tịch nước, nếu “thi đua dạy tốt-học tốt” là mạch nguồn truyền thống, thì ngày nay phong trào thi đua đã được mở rộng và đổi mới với nhiều nội dung thiết thực như: “Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã tạo nên khí thế thi đua trong toàn ngành, mang lại nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả, và gần đây là phong trào “xây dựng trường học hạnh phúc - học sinh tích cực” đang trở thành xu hướng nhân văn, giúp mỗi trường học là một nơi nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục.

Đại hội thi đua yêu nước của ngành giáo dục không chỉ là dịp để tôn vinh, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, khát vọng và ý chí vươn lên của mỗi thầy, cô giáo, của mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục và mỗi cháu học sinh, sinh viên. Đồng thời, đây còn là động lực để thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà phải là hành động cụ thể, là tinh thần đổi mới, sáng tạo mỗi ngày.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao, và biểu dương hơn 300 điển hình tiên tiến đại diện cho hàng triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; chúc mừng và tri ân các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, những người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tận tuỵ với nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, được học trò, đồng nghiệp, nhân dân tin yêu và kính trọng.

Phấn đấu Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng cho rằng, thẳng thắn, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.

Ngành Giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó có việc quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục - đào tạo, và mới nhất là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo.

Triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hoá học đường, văn hoá chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Chủ tịch nước yêu cầu, điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức, nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng. Trong đó cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục.

Hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả. Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển để các cơ sở giáo dục đại học hoạt động hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận, hiệp định về hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; chủ động tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng, phát triển giáo dục quốc tế.

Phấn đấu đạt mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng gửi lời chúc tới các cháu học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành chủ nhân tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng.

Chưa bao giờ nhà giáo được chăm lo như hiện nay

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, 5 năm qua ở bậc học phổ thông, ngành Giáo dục đã hoàn tất chu trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Các kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt ở các kỳ thi Olympic quốc tế, Việt Nam đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới. Có những đội, nhóm thi, môn thi đạt tới nhóm 5, nhóm 3 quốc gia có kết quả thi tốt nhất thế giới.

Giáo dục đại học cũng có những bước phát triển, nhiều trường đại học đã có mặt trong các nhóm xếp hạng có uy tín trên thế giới. Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, rộng trong khu vực và thế giới thông qua các lần tổ chức và tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới với quy mô, kết quả ngày càng cao.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị xuất sắc.

Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách đối với nhà giáo. Nhiều cơ chế chính sách được xây dựng, đặc biệt là Luật Nhà giáo đã được Quốc hội thông qua, trong đó lấy phát triển đội ngũ nhà giáo làm trọng tâm và mục tiêu. Đội ngũ nhà giáo đã yên tâm, phấn khởi và gắn bó với nghề hơn.

“Thật đáng mừng khi thí sinh thi vào các khối ngành sư phạm nhiều hơn và điểm vào các trường sư phạm thuộc nhóm cao nhất như một vài năm gần đây. Đây là điểm chuyển biến tích cực theo chiều sâu của việc phát triển lực lượng nhà giáo, hướng tới tương lai của ngành và của đất nước”, ông nói.

Theo Bộ trưởng: “Chưa bao giờ Ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay”. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục.

Ông yêu cầu đội ngũ nhà giáo, cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng. Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đã nỗ lực, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, chúng ta sẽ làm tốt những điều đó.