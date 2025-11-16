Vinh danh 174 nhà giáo xuất sắc

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, ngày mai (17/11), đơn vị sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025 - 2030), trong đó vinh danh các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong dạy học.

Lễ kỷ niệm và Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động; tôn vinh, tri ân những đóng góp của các tập thể, cá nhân cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng Cờ thi đua của Bộ cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 12 tập thể và 12 cá nhân đại diện cho 141 tập thể, 174 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025 - đại diện cho hơn 62 nghìn cơ sở giáo dục và đào tạo và gần 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục trong cả nước.

Bộ GD&ĐT cho biết, ngày mai (17/11), đơn vị sẽ tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét ở từng đơn vị. Công tác phổ cập và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1 được chú trọng với các giải pháp phối hợp giữa mầm non và tiểu học tốt hơn trước.

Liên tục trong nhiều năm qua, ở các kỳ thi Olympic quốc tế, học sinh Việt Nam đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất trên toàn thế giới.

Giáo dục đại học có những bước phát triển, nhiều trường có mặt trong các nhóm xếp hạng có uy tín trên thế giới. Công tác gắn kết giữa cơ sở giáo dục, đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động được đẩy mạnh.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các đề án đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ các cấp học, bậc học tiếp tục được triển khai nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng,đ áp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Mỗi thầy cô là tấm gương sáng cho học trò

Phát biểu tại buổi Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, các thầy, cô giáo tiêu biểu được vinh danh năm 2025, đến từ mọi cấp học, từ mọi vùng miền, từ đô thị hiện đại đến vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự sáng tạo không ngừng, dù là người cống hiến trọn đời cho bục giảng, tiên phong trong chuyển đổi số hay thầm lặng dìu dắt các học trò yếu thế.

“Chính các thầy cô là những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, là nhân tố nòng cốt trong các phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo, góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào về hình ảnh cao quý và nhân văn của các nhà giáo”, Bộ trưởng nhận định.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ nhà giáo, trở thành quan điểm xuyên suốt trong các nghị quyết, Bộ trưởng cho biết: chính sách tập trung phát triển nhà giáo là một giải pháp trọng tâm và là chìa khóa để hiện thực hóa các kỳ vọng phát triển của nền giáo dục và sự kỳ vọng phát triển của đất nước.

“Việc ban hành đồng bộ các chính sách tốt hơn về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhà giáo chính là đòn bẩy cần thiết, tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, đáp ứng sứ mệnh giáo dục trong giai đoạn mới”, Bộ trưởng nói.

Ông Sơn khẳng định, Luật Nhà Giáo là cột mốc quan trọng, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Luật quy định về vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, đồng thời cải thiện một các chính sách đãi ngộ, với điểm nhấn là quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Theo Bộ trưởng, mặc dù, còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Giáo dục sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển đội ngũ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất chính trị và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ nhà giáo, để mỗi thầy cô thực sự là tấm gương sáng, là nhân tố trung tâm của đổi mới giáo dục.