Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh Hóa:

Chủ tịch xã sẽ được điều động, biệt phái giáo viên

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo quy định phân cấp thẩm quyền mới ban hành của tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND xã, phường sẽ được giao quyền thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận và chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo quy định mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp xã thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức vào các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của từng đơn vị.

t1111.jpg
Chủ tịch UBND xã được giao quyền thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận và chuyển công tác đối với nhà giáo tại các cơ sở công lập do xã quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền điều động, biệt phái, tiếp nhận hoặc chuyển công tác nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với UBND cấp xã trong việc điều động, biệt phái nhân sự giữa các đơn vị trực thuộc hai cấp quản lý.

Đối với UBND cấp xã, Chủ tịch UBND xã, phường được giao quyền thực hiện việc điều động, biệt phái, tiếp nhận và chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND cấp xã còn có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, cũng như thực hiện các chế độ lương, phụ cấp, khen thưởng, thôi việc, hưu trí và các chính sách khác đối với đội ngũ nhà giáo và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; thay đổi vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng; các chế độ thôi việc, hưu trí và chính sách khác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Thanh Hóa cũng đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và viên chức giáo dục; đồng thời hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh.

Hoàng Phúc
#Thanh Hóa #giáo viên #quyền điều động #bổ nhiệm #cơ sở giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục