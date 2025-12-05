Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ cháy 4 người tử vong ở TPHCM: Khoảnh khắc tìm cách phá cửa cứu người trong vô vọng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông H. (58 tuổi), bảo vệ một cửa hàng đối diện quán ăn bị cháy, cho biết khoảng 4 giờ 30 sáng nay, khi đang ngủ thì nghe tiếng người đập liên tục vào cửa gọi dậy. Khi mở cửa, ông thấy một số tài xế xe ôm công nghệ hớt hải xin mượn bình chữa cháy mini. “Nhìn sang bên kia đường thì khói bốc ngùn ngụt, rồi nghe một tiếng nổ lớn”, ông H. kể.

Rạng sáng 5/12, vụ cháy tại quán ăn 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM làm 4 người tử vong đã để lại nhiều ám ảnh cho những người chứng kiến.

Clip vụ cháy

Ông H. (58 tuổi), bảo vệ một cửa hàng đối diện quán ăn, cho biết khoảng 4 giờ 30, khi đang ngủ thì nghe tiếng người đập liên tục vào cửa gọi dậy. Khi mở cửa, ông thấy một số tài xế xe ôm công nghệ hớt hải xin mượn bình chữa cháy mini. “Nhìn sang bên kia đường thì khói bốc ngùn ngụt, rồi nghe ”, ông kể.

chay-1003.png
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Theo ông H., lúc đó các tài xế và người dân cố gắng kéo tấm cửa sắt phía trước căn nhà. “Mọi người chỉ kéo hé lên được một đoạn, rồi luồn vòi bình chữa cháy mini vào xịt nhưng không ăn thua. Khói càng lúc càng nhiều, lửa bên trong rất lớn”, ông H. nói.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt. Cảnh sát sử dụng máy cắt để phá cửa, đồng thời triển khai xe thang, phá bảng hiệu tầng 2, cắt khung sắt để phun nước vào bên trong.

chay4.png
chay3.png
Hình ảnh quán ăn sau vụ cháy.

Cảnh sát tiếp cận dập lửa trong khoảng 20 phút thì khống chế được vụ hỏa hoạn.
Từ vị trí mở khung sắt tầng 2, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa các nạn nhân xuống đất trong tình trạng ngạt khói rồi chuyển lên xe cứu thương.

Ông H. cho biết quán ăn thường mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Tại thời điểm cháy, một người đàn ông sống cạnh quán đã ra ban công dùng đèn pin rọi sang và liên tục hô lớn: “Có ai mắc kẹt không? Chạy ra đây!” nhưng không có phản hồi. “Tôi thấy cảnh sát có bế được một em bé đưa ra ngoài nhưng cháu cũng bị ngạt khói nặng”, ông H. nhớ lại.

z7294817514070-67ea33f94b384f4d78b5a72b9d01c970.jpg
Bên trong quán ăn là sinh hoạt của nhiều người. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong đó có 2 trẻ em.

6 người được đưa đi cấp cứu, 4 nạn nhân tử vong

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội vào khoảng hơn 4 giờ sáng tại căn nhà 4 tầng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong có khoảng 5–7 người, nhiều người ngủ tại các tầng trên.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường bằng xe thang chuyên dụng, triển khai dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

img-6347-8922.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận vụ cháy.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn do phần mặt tiền từ tầng 2 đến tầng 4 bị che kín bởi biển quảng cáo cỡ lớn.

Cùng thời điểm, Trung tâm Cấp cứu 115 điều động 3 xe cứu thương, sẵn sàng tiếp nhận và vận chuyển nạn nhân. Tổng cộng 6 người được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định – cơ sở 2.

Đại diện bệnh viện cho biết, trong số 6 nạn nhân, 4 người đã tử vong trước khi nhập viện do ngạt khói và ngưng tim, gồm: một phụ nữ 40 tuổi, một phụ nữ 35 tuổi, một bé trai 2 tuổi và một bé gái 7 tuổi.

z7294817829169-ab6e6c58f2ac5dac8b1cdc58a76b14c3.jpg
Lãnh đạo Công an TPHCM thăm động viên người thân trong vụ cháy.

Các ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã nỗ lực hồi sức tích cực, thậm chí kích hoạt kỹ thuật ECMO nhưng không thể cứu được các nạn nhân.

Hai nạn nhân nữ còn lại là một người 18 tuổi và một người 21 tuổi được đánh giá ổn định sau khi kiểm tra chấn thương, đã được chuyển về cơ sở chính của Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi.

Hiện trường vụ cháy tiếp tục được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nguyễn Dũng
#cháy quán ăn #TP.HCM #cứu hộ #hỏa hoạn #thảm họa #cảnh sát PCCC #nạn nhân #người tử vong #đám cháy #nhân chứng

Xem thêm

Cùng chuyên mục