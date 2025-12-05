Xuất hiện vết nứt hàng chục mét trên QL1A đoạn Đèo Ngang

TPO - Đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai những biện pháp khẩn cấp để xử lý vết nứt mới xuất hiện trên QL 1A đoạn qua Đèo Ngang, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, sau phản ánh của báo chí.

Sáng 5/12, ông Bùi Trọng Tuệ, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 (Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết lực lượng đã được cử đến hiện trường để tổ chức khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng khắc phục tạm thời các vết nứt.

Trước đó, chiều 4/12, Hạt Quản lý đường bộ đã kiểm tra và ghi nhận tại Km596+860 - Km596+910 (phía trái tuyến) xuất hiện vết nứt dọc, rộng trung bình 1,5 cm, cách mép trong tường chắn từ 1,2–2,2 m.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do mưa lớn kéo dài trong và sau bão số 12 khiến nền đường chịu áp lực nước, dẫn đến hình thành vết nứt mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để phòng ngừa rủi ro, đơn vị quản lý đã yêu cầu Công ty CP Quản lý và đường bộ 494 lắp đặt đầy đủ hệ thống cảnh báo như biển báo, cọc tiêu, rải cát giảm trơn trượt. Cùng với đó, công nhân tiến hành nhồi dây đay vào khe nứt, tưới nhựa và rắc cát nhằm ngăn nước tiếp tục thẩm thấu xuống phía dưới.

Đơn vị quản lí đường bộ cũng đã đặt các biển báo nguy hiểm đoạn đường bị nứt.

Các lực lượng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và báo cáo ngay khi xuất hiện hư hỏng phát sinh để đưa vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2026.

Trước đó, người dân phản ánh với báo chí QL1A qua Đèo Ngang xuất hiện các vết nứt lớn, có nơi rộng tới 3 cm, kéo dài hàng chục mét trên mặt đường, gây lo ngại nguy cơ sạt lở hoặc bong tróc mặt đường khi xe tải trọng lớn di chuyển.