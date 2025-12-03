Xe tải lật chắn ngang đèo Cù Hin nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiếc xe tải đang chạy theo hướng từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh thì bất ngờ mất lái, sau đó tông vào dải phân cách, lật nhào khiến giao thông tê liệt.

Ngày 3/12, lãnh đạo Đội CSGT khu vực Cam Lâm (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày trên đèo Cù Hin, xã Cam Lâm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một chiếc xe tải bị lật nhào.

anh-man-hinh-2025-12-03-luc-163044.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải này đang chạy theo hướng từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh thì bất ngờ mất lái, sau đó tông vào dải phân cách, lật nhào, rất may không có thiệt hại về người. Thời điểm trên, khu vực đèo Cù Hin nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đang có mưa lớn.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đèo Cù Hin bị tê liệt do chiếc xe tải bị lật nằm chắn ngang đường, cùng nhiều mảng bê tông từ dải phân cách vương vãi xung quanh do vụ va chạm.

Lãnh đạo Đội CSGT khu vực Cam Lâm cho biết, hiện đơn vị đang tổ chức phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

cuhin.jpg
Chiếc xe tải lật nhào nằm chắn ngang đường.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, dự báo từ ngày 3-4/12, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 60mm/3 giờ).

Phùng Quang
