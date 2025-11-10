Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ô tô bán tải lật ngửa va vào xe máy, vợ chồng giáo viên thương vong

Hoàng Phúc
TPO - Chiếc xe bán tải bất ngờ tông vào tường nhà dân rồi lật ngửa, va chạm với xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Ngày 10/11, thông tin từ Công an xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang phối hợp điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã khiến 2 vợ chồng giáo viên thương vong.

i1.jpg
Hiện trường tai nạn.

Theo công an địa phương, khoảng 21h15 ngày 9/11, anh L.V.N. cùng vợ là chị Đ.T.A. (trú thôn Đồng Sinh, xã Mậu Lâm - cả 2 đều là giáo viên trên địa bàn) chạy xe máy từ hướng xã Như Thanh về xã Mậu Lâm.

Khi xe lưu thông tới thôn Phú Quang (xã Mậu Lâm) thì bất ngờ bị ô tô bán tải BKS 36C do anh Q.V.Y. (SN 1999, trú xã Mậu Lâm) chạy phía trước lao sang đường ngược chiều, tông vào tường nhà dân rồi lật ngửa. Chiếc xe sau đó đã va vào xe máy do anh N. điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh N. ngã xuống đường, xe máy văng xa hàng chục mét. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa hai nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu song chị A. tử vong do vết thương nặng.

i3.jpg
Công an sở tại đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, chiếc ô tô lật ngửa, nổ lốp trước, hư hỏng nặng phần đầu, xe máy văng xa khoảng 20m sau tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hoàng Phúc
