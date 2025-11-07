Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nhiều ô tô bị hư hỏng

Thanh Hà
TPO - Chiều 7/11, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, qua địa phận Hà Nội, khiến nhiều ô tô bị hư hỏng, giao thông gặp khó khăn.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn được người dân chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 14h cùng ngày, tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, qua địa phận xã Trung Giã (Hà Nội).

Người dân cho biết, khi họ đi tới khu vực gần cầu Hòa Bình, hướng Thái Nguyên - Hà Nội thì phát hiện vụ tai nạn. Tại hiện trường, có khoảng 6-7 phương tiện xảy ra va chạm và bị hư hỏng.

Trong đó, 2 ô tô tải lao lên giải phân cách giữa, một số xe đâm vào hộ lan ven đường...

Vụ tai nạn khiến các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực trên, ùn ứ kéo dài.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thanh Hà
