Tai nạn liên hoàn ở Quảng Ngãi, ô tô bẹp dúm

TPO - Hai ô tô tông trực diện, một xe tiếp tục lao qua phần đường bên kia rồi đối đầu với xe tải đi ngược chiều. Hậu quả cả 3 xe bị hư hỏng, trong đó có ô tô bẹp dúm.

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1 (đoạn qua tổ dân phố Tân Tự, phường Đức Phổ).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 1/11, ô tô mang BKS 76K-78… do ông V.T.A. (44 tuổi, trú xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) lái trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến đoạn đường trên, trời mưa tầm nhìn hạn chế đã va chạm với ô tô mang BKS 92A-421… do ông P.T.A.Đ. điều khiển chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe của ông A. tiếp tục lao sang phần đường ngược chiều và đâm vào xe tải mang BKS 66F-004… do ông T.N.Đ. cầm lái.

Hậu quả, cả 3 xe bị hư hỏng, riêng xe 76K-78… bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

Tại hiện trường, ô tô do ông A. cầm lái bị lột cả khung sắt bảo vệ, túi khí bung ra, không thể nhận ra hình dạng chiếc xe.

Ông V.T.A. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, sau đó chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hiện Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.