Xã hội

Tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và nhiều xe máy ở Hà Nội, 4 người bị thương

Thanh Hà
TPO - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô, 4 xe máy vừa xảy ra trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), làm 4 người bị thương.

tai-nan-a1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội).

Người dân cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô màu trắng BKS Hà Nội di chuyển trên phố Tôn Đức Thắng, trước ngõ Thịnh Hào 3, thì xảy ra va chạm với 1 ô tô khác và 4 xe máy.

Vụ việc khiến 2 người xây xát nhẹ, 2 người khác bị thương được xe cấp cứu đưa đi kiểm tra sức khoẻ.

Tại hiện trường các phương tiện hư hỏng, xe máy đổ ra đường. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn vào giờ tan tầm buổi chiều.

Tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Hà
#tai nạn liên hoàn Hà Nội #va chạm ô tô phố Tôn Đức Thắng #tai nạn giao thông Hà Nội #xe máy bị thương Hà Nội #ứng cứu vụ tai nạn Hà Nội #giao thông ùn tắc Tôn Đức Thắng #nguyên nhân tai nạn Hà Nội #xe ô tô hư hỏng Hà Nội #điều tra tai nạn Hà Nội #tai nạn giao thông liên hoàn

