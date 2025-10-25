Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn trên cao tốc đoạn qua tỉnh Lâm Đồng

TPO - Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, vào khoảng 0h ngày 25/10, xe khách giường nằm biển số 50H-727.XX lưu thông hướng Nam - Bắc trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Khi đến km144 đoạn qua xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng), xe bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo đi cùng chiều.

Tài xế phải treo ra khỏi cabin.

Cú tông khiến đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe container. Tài xế bị kẹt trong cabin và chỉ thoát ra được sau khi lực lượng cứu hộ dùng xe cẩu hỗ trợ.

Ngay sau vụ việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông. Các phương tiện hướng Nam - Bắc được tạm thời điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Chợ Lầu để phục vụ công tác xử lý.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/10, trên đoạn Km33 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), cũng xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải lưu thông cùng chiều. Cú tông khiến phần đầu xe sau hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng cục bộ.

Lực lượng CSGT cao tốc số 6 cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tiết giao thông, tránh ùn ứ kéo dài.