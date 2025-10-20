Xe tải lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

TPO - Xe tải thùng đông lạnh mang biển số tỉnh An Giang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ tông dải phân cách cứng rồi lật nghiêng giữa đường, khiến hàng hóa văng khắp mặt đường.

Chiều 20/10, một xe tải đông lạnh lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ tông vào dải phân cách cứng rồi lật nghiêng giữa đường, khiến hàng hóa văng tung tóe, giao thông ách tắc nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PD.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h cùng ngày tại Km187 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Thời điểm này, xe tải thùng đông lạnh mang biển số tỉnh An Giang đang di chuyển theo hướng Phan Thiết - Khánh Hòa.

Khi đến đoạn đường trên, xe bất ngờ gặp sự cố, tông vào dải phân cách cứng, làm nhiều tấm bê tông bị hất văng rồi lật nghiêng giữa đường. Cú va chạm mạnh khiến thùng đông lạnh vỡ toang, hàng hóa bên trong rơi tràn ra mặt đường.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.