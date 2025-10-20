Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe tải thùng đông lạnh mang biển số tỉnh An Giang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ tông dải phân cách cứng rồi lật nghiêng giữa đường, khiến hàng hóa văng khắp mặt đường.

Chiều 20/10, một xe tải đông lạnh lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ tông vào dải phân cách cứng rồi lật nghiêng giữa đường, khiến hàng hóa văng tung tóe, giao thông ách tắc nhiều giờ.

cao-toc-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PD.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h cùng ngày tại Km187 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Thời điểm này, xe tải thùng đông lạnh mang biển số tỉnh An Giang đang di chuyển theo hướng Phan Thiết - Khánh Hòa.

Khi đến đoạn đường trên, xe bất ngờ gặp sự cố, tông vào dải phân cách cứng, làm nhiều tấm bê tông bị hất văng rồi lật nghiêng giữa đường. Cú va chạm mạnh khiến thùng đông lạnh vỡ toang, hàng hóa bên trong rơi tràn ra mặt đường.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
#xe tải đông lạnh #cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết #tai nạn giao thông #lật xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục