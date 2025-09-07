Lâm Đồng: Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tiếp gặp sự cố taluy sạt lở

TPO - Mưa lớn kéo dài làm đất cát từ taluy tràn xuống mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng). Chỉ trong 5 ngày, tuyến đường huyết mạch này hai lần xảy ra sự cố sạt lở, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 7/9, mưa lớn kéo dài làm mái taluy tại Km215+620 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng) bị sạt lở, đất cát tràn xuống phần đường hướng Bắc - Nam. Đoạn sạt lở dài khoảng 30m, lớp đất dày tới 50cm, chiếm trọn một làn xe, buộc phương tiện qua lại phải di chuyển chậm.

Hiện trường vụ sạt lở.

Gần vị trí sạt lở có ao nước đọng, đất đá từ mái taluy tự nhiên theo độ dốc đổ ập xuống mặt đường. Cùng ngày, đơn vị quản lý tuyến đã đặt biển cảnh báo từ xa, phân luồng giao thông và huy động 2 xe ben cùng 1 xe múc khẩn trương dọn lớp đất cát trên mặt đường và rãnh thoát nước.

Đơn vị quản lý sử dụng các phương tiện xử lý sự cố.

Trước đó, tối 2/9, một vụ sạt lở tương tự cũng xảy ra tại Km215+300 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cách hiện trường lần này vài trăm mét. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT phải tạm phong tỏa làn xe hướng Bắc - Nam để đơn vị chức năng xử lý mặt đường, đảm bảo an toàn mới cho xe lưu thông.