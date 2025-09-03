Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cát tràn xuống phủ kín đường, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tê liệt nhiều giờ

Thái Lâm
TPO - Mưa lớn làm đất cát tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến giao thông tê liệt nhiều giờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 2/9, tại Km215+200 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra tình trạng nước mưa, đất cát từ taluy ven đường tràn xuống, phủ kín mặt đường theo hướng Bắc - Nam.

Trời mưa lớn kéo dài khiến lớp đất cát dày, nước mưa ứ đọng, trải dài hàng chục mét, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vị trí này cách nút giao Ma Lâm (Quốc lộ 28) khoảng 7 km.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã có mặt, chốt chặn và điều tiết phương tiện từ hướng Bắc - Nam ra khỏi cao tốc, đi theo Quốc lộ 28 nối ra Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Thời điểm này trùng cao điểm người dân từ các tỉnh trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 2/9 nên lưu lượng phương tiện rất đông, gây thêm áp lực giao thông.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã huy động nhân lực, dùng xẻng cào, xúc lớp đất cát đổ ra lề và khơi thoát nước mưa ứ đọng. Đến 1h ngày 3/9, công tác khắc phục hoàn tất, giao thông trên cao tốc được thông suốt trở lại.

Thái Lâm
#Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết #Lâm Đồng #sạt lở đất #mưa lớn #Tắc đường #giao thông #Tại nạn

