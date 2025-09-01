Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xe tải và xe khách tông nhau trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến 13 người nhập viện

Thanh Thanh
TPO - Xe tải tông vào đuôi xe khách tại khu vực trạm thu phí cao tốc Vân Phong - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến 13 người bị thương, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Tối 1/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số 13 người bị tai nạn được đưa vào bệnh viện đã có 5 người được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Qua kiểm tra cho thấy không có người nào bị thương nặng, hầu hết những người được đưa vào đây đều chỉ bị xây xát ngoài da, một số người bị chấn thương đầu nhẹ. Hiện còn 8 người đang nằm lại ở bệnh viện chờ kết quả chụp chiếu", vị lãnh đạo này nói.

tainan.jpg
Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Trước đó, khoảng 14h35 cùng ngày, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân yêu cầu cấp cứu. Theo đó, ở vị trí trạm thu phí tại km368+300, thuộc tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thôn Đồng Mía, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải đâm vào đuôi xe khách. Cú tông mạnh khiến nhiều hành khách trên xe khách hoảng loạn và 13 người bị thương.

Ngay lập tức, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã huy động 2 kíp cấp cứu cùng sự hỗ trợ từ các trung tâm y tế lân cận. Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện sơ cứu ban đầu, phân loại và ổn định tình trạng các nạn nhân. Sau đó, 13 nạn nhân đã được đưa về khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thanh Thanh
