Camera ghi lại tai nạn thương tâm khiến nam công nhân tử vong ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao lao vào cây xanh bên đường và tử vong tại chỗ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Chiều 31/8, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người tử vong bên đường vừa xảy ra trên địa bàn.

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sống bên đường Trần Ngọc Lên (phường Chánh Hiệp, TPHCM) nghe thấy tiếng động mạnh nên ra kiểm tra và phát hiện một thanh niên nằm bất động cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Chánh Hiệp nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Tại hiện trường, thanh niên đã tử vong. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, một phần thân cây xanh bên đường bị bong tróc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, chiếc xe máy do thanh niên điều khiển tốc độ cao trên đường Trần Ngọc Lên, hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi đến khúc cua, nạn nhân không làm chủ được tốc độ, tông thẳng vào cây xanh bên đường.

Theo thông tin từ người thân, nạn nhân 30 tuổi, quê An Giang, làm công nhân tại một công ty gần nơi xảy ra tai nạn. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được công an làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

