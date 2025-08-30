Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đồng Tháp

Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

H. Bằng - Kiều My
TPO - Cú va chạm với người đàn ông đi bộ băng qua đường khiến anh N. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ

Ngày 30/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp cơ quan Công an điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

z6959657812335-4f1ab374ea833f913de1e31d5ee23d15.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 29/8, anh Nguyễn Quốc N. (sinh năm 1994, cư trú xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 63AD-080.46 lưu thông trên đường tỉnh 864 hướng từ ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh đi bến phà Bình Ninh.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bình Long, xã Bình Ninh, xe mô tô do anh N. điều khiển xảy ra va chạm với ông Trương Minh Nh. (sinh năm 1969, ấp Thạnh Yên, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ, còn ông Nh. bị thương được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

H. Bằng - Kiều My
#Đồng Tháp #tai nạn #tử vong

