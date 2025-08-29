Bắt đối tượng chuyên cướp giật vé số của người bán vé số dạo

TPO - Ngoài vụ cướp giật vé số của ông lão U70, Tâm còn gây ra nhiều vụ cướp giật vé số của người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 29/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ cướp giật vé số trên địa bàn xã An Thạnh Thuỷ, tỉnh Đồng Tháp.

Camera ghi lại cảnh vụ cướp.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13h ngày 25/8, ông Đinh Văn Một (sinh năm 1956, ngụ ấp An Quới, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô biển số 59NA-024.11 lưu thông trên đường tỉnh 877B hướng từ Quốc lộ 50 về xã Bình Ninh để bán vé số.

Khi đến đoạn thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp, có một đối tượng điều khiển xe mô tô không rõ biển số chạy từ phía sau lên áp sát và giật cọc vé số (khoảng 330 tờ) ông Một đang cầm trên tay và tăng ga bỏ chạy. Ông Một truy hô và truy đuổi theo nhưng không theo kịp. Vụ việc được ông Một trình báo đến cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã An Thạnh Thủy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, xác minh.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h ngày 26/8, Công an xã An Thạnh Thủy mời làm việc đối tượng Đoàn An Tâm (sinh năm 2005, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Qua làm việc, Tâm khai nhận vào khoảng 13h ngày 25/8, nghi phạm điều khiển xe mô tô biển số 83F5-6822 thực hiện hành vi cướp giật vé số của ông Một. Sau đó, Tâm đem vé số chiếm đoạt được đến phường Mỹ Tho và bán lại cho một số người bán vé số dạo trên đường được tổng cộng số tiền hơn 1 triệu đồng. Số tiền này, Tâm dùng để tiêu xài cá nhân và còn lại 400.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra mở rộng, Tâm còn khai nhận thực hiện 3 vụ cướp giật vé số trên địa bàn xã tỉnh Đồng Tháp.

Hiện Tâm đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.