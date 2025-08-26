Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp

Quang cảnh đại hội.

Chiều 25/8, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu. Cùng dự đại hội về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp có 28 tổ chức đảng trực thuộc, với gần 2.600 đảng viên. Sau khi hợp nhất, Đảng bộ Công an tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm tiến độ theo quy định.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đề ra 3 khâu đột phá, gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an; xây dựng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc tổ chức chính quyền 2 cấp là bước ngoặt về tư duy quản lý quốc gia, mở ra không gian phát triển, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp quán triệt quan điểm “an ninh chủ động”, “giữ vững phòng tuyến an ninh từ xa”, đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực...

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.