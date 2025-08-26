Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp

H. Bằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

z6944003055940-13c25df53d7f3cddccb2383823b9eb6d.jpg
Quang cảnh đại hội.

Chiều 25/8, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu. Cùng dự đại hội về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp có 28 tổ chức đảng trực thuộc, với gần 2.600 đảng viên. Sau khi hợp nhất, Đảng bộ Công an tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm tiến độ theo quy định.

z6944003067157-ade63004db746862097cee842d0584fc.jpg
Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đề ra 3 khâu đột phá, gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an; xây dựng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc tổ chức chính quyền 2 cấp là bước ngoặt về tư duy quản lý quốc gia, mở ra không gian phát triển, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp quán triệt quan điểm “an ninh chủ động”, “giữ vững phòng tuyến an ninh từ xa”, đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực...

z6944003074136-831e29e15640179241be1699e05f04a5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu.
z6944003049279-81beae8c19f652d07152b06dd21efaa1.jpg
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

H. Bằng
#Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên #Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp #Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp #Nhiệm kỳ 2025-2030 #Chuyển đổi số trong công an #Xây dựng lực lượng công an chính quy #Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm #Chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Đồng Tháp #Phát triển lực lượng công an hiện đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục