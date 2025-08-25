Công an Hà Nội sẽ xử lý hành vi vi phạm trong 2 buổi tổng hợp luyện A80

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh nhau... thậm chí là chống người thi hành công vụ trong thời gian diễn ra các buổi tổng hợp luyện A80.

hinh-anh-4.jpg
Hình ảnh người dân xô đẩy rào chắn gây mất an ninh trật tự.

Trong các ngày 21 và 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Cụ thể, nhiều người dân xả rác bừa bãi, dẫm lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, hay hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh, chửi nhau... Thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ như vụ chiến sĩ CSCĐ bị hai đối tượng "thông chốt" đâm trúng dẫn đến bị thương rất nặng.

Đối với những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, còn trường hợp chống người thi hành công vụ bị tạm giữ hình sự để điều tra.

hinh-anh.jpg
cay-xanh.jpg
Rác thải sau khi kết thúc chương trình bị người dân bỏ lại và cây xanh trang trí bị dẫm nát.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim, chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt và chính thức Lễ Kỷ niệm, sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.

Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24/8, từ 10h đến 23h30, hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Hà Nội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm ANTT. Tất cả đều vì mục tiêu chung đó là đảm bảo cho hoạt động tổng hợp luyện được thông suốt, cho người dân đến xem được thuận lợi, an ninh và an toàn.

Thanh Hà
