[CLIP] Nhóm người ập vào quán hủ tiếu đánh nhau tơi bời rồi nói ‘nhầm mục tiêu’

TPO - Nhóm người ập vào quán hủ tiếu bên đường, đập phá, đánh người. Trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường, chúng nói đã đánh nhầm người muốn tìm.

Clip: Diễn biến vụ việc

Ngày 22/12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh đánh nhau tại một quán hủ tiếu bên đường. Hình ảnh cho thấy, một nhóm thanh niên đi xe máy, dừng lại ở góc đường, tiến vào quán hủ tiếu, nơi có nhiều người đang ngồi ăn.

Tại đây, nhóm này dung ghế nhựa, đánh một người đang ngồi ăn. Lúc này, một số người có mặt tại quán hủ tiếu đứng dậy "phản công". Trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường, một trong số nhóm đối tượng nói “nhầm người rồi”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào đêm 13/12, tại một quán hủ tiếu bên góc đường 22/12 giao với đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TPHCM). Ngày 21/12, nạn nhân tới cơ quan công an để trình báo.

Công an địa phương đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.