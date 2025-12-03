Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm học sinh THCS ở Hà Tĩnh đã mang theo nhiều hung khí hẹn nhau để 'giải quyết mâu thuẫn'.

Ngày 2/12, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm học sinh THCS mang theo hung khí để 'giải quyết mâu thuẫn' nảy sinh trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, T.Q.T (SN 2013, trú xã Kỳ Anh) và N.Đ.T (SN 2013, trú xã Kỳ Khang) cùng đang học tại các trường THCS trên địa bàn đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó cả hai thách thức, đe dọa nhau.

Mâu thuẫn kéo dài khiến hai bên nhiều lần hẹn gặp để “nói chuyện”, nhưng bất đồng vẫn không chấm dứt.

ban-sao-692ea7de5d9bb-17646721051831165237174.jpg
Hai nhóm học sinh và số hung khí bị thu giữ.

Cụ thể, vào các ngày 28 và 29/11/2025, cả hai tiếp tục rủ thêm bạn học cùng trường, mang theo các loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống tuýp sắt, đèn laser, côn nhị khúc… để hẹn nhau “nói chuyện phải trái”.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã khẩn trương xác minh, triệu tập hai nhóm gồm 20 học sinh liên quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm học sinh đã được giáo dục, răn đe, giải thích về hành vi vi phạm, ký cam kết không tái phạm. Hiện công an đã thu giữ toàn bộ hung khí liên quan.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Hung khí #giải quyết mâu thuẫn #Nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn #Mâu thuẫn trên mạng xã hội #2 nhóm học sinh THCS ở Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục