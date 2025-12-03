Nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

TPO - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm học sinh THCS ở Hà Tĩnh đã mang theo nhiều hung khí hẹn nhau để 'giải quyết mâu thuẫn'.

Ngày 2/12, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm học sinh THCS mang theo hung khí để 'giải quyết mâu thuẫn' nảy sinh trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, T.Q.T (SN 2013, trú xã Kỳ Anh) và N.Đ.T (SN 2013, trú xã Kỳ Khang) cùng đang học tại các trường THCS trên địa bàn đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó cả hai thách thức, đe dọa nhau.

Mâu thuẫn kéo dài khiến hai bên nhiều lần hẹn gặp để “nói chuyện”, nhưng bất đồng vẫn không chấm dứt.

Hai nhóm học sinh và số hung khí bị thu giữ.

Cụ thể, vào các ngày 28 và 29/11/2025, cả hai tiếp tục rủ thêm bạn học cùng trường, mang theo các loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống tuýp sắt, đèn laser, côn nhị khúc… để hẹn nhau “nói chuyện phải trái”.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã khẩn trương xác minh, triệu tập hai nhóm gồm 20 học sinh liên quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm học sinh đã được giáo dục, răn đe, giải thích về hành vi vi phạm, ký cam kết không tái phạm. Hiện công an đã thu giữ toàn bộ hung khí liên quan.