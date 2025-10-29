Ngăn chặn nhóm học sinh chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn

TPO - Công an xã Hương Bình (Hà Tĩnh) đã vào cuộc, ngăn chặn vụ hai nhóm học sinh ở Hà Tĩnh chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 29/10, Công an xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trường THPT Hàm Nghi (địa chỉ tại huyện Hương Khê cũ) ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh lớp 11 mang hung khí đánh nhau.

Theo Công an xã Hương Bình, qua xác minh hai nam sinh T.H.N. (SN 2009) và N.V.H. (SN 2009), cùng trú tại xã Hà Linh, Hà Tĩnh đã cầm đầu hai nhóm học sinh, chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm học sinh hẹn nhau hỗn chiến đã bị ngăn chặn, triệu tập để xử lý. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Bình vào cuộc, xác định các học sinh liên quan và mời đại diện phụ huynh đến làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng công an đã tuyên truyền, giáo dục, phân tích cho các em thấy rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm, giao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em cho gia đình, nhà trường và tịch thu các vũ khí tự chế.

Hiện, Công an xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.