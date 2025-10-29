Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Ngăn chặn nhóm học sinh chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Hương Bình (Hà Tĩnh) đã vào cuộc, ngăn chặn vụ hai nhóm học sinh ở Hà Tĩnh chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 29/10, Công an xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trường THPT Hàm Nghi (địa chỉ tại huyện Hương Khê cũ) ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh lớp 11 mang hung khí đánh nhau.

Theo Công an xã Hương Bình, qua xác minh hai nam sinh T.H.N. (SN 2009) và N.V.H. (SN 2009), cùng trú tại xã Hà Linh, Hà Tĩnh đã cầm đầu hai nhóm học sinh, chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

69009d4cb2bdc-7409.jpg
Nhóm học sinh hẹn nhau hỗn chiến đã bị ngăn chặn, triệu tập để xử lý. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Bình vào cuộc, xác định các học sinh liên quan và mời đại diện phụ huynh đến làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng công an đã tuyên truyền, giáo dục, phân tích cho các em thấy rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm, giao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em cho gia đình, nhà trường và tịch thu các vũ khí tự chế.

Hiện, Công an xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Công an Hà Tĩnh #Hai nhóm học sinh chuẩn bị hung khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục