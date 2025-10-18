Bắt hàng chục 'quái xế' mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 18/10, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi, trú tại các xã: Châu Bình, Quỳ Châu và Châu Tiến (tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 3/10, trước cổng UBND xã Quỳ Châu, kéo dài trên đoạn đường từ trụ sở Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3, hàng chục đối tượng đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, hò hét, dùng hung khí rượt đuổi, nhặt đá dưới đường ném loạn xạ vào nhau, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã huy động lực lượng vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, vào thời điểm trên, nhóm 4 đối tượng do Vi Nhật Tân (SN 2008, trú xã Quỳ Châu) cầm đầu mang theo 2 kiếm đi trên các xe mô tô tìm nhóm “đối thủ” để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến trung tâm xã Quỳ Châu, nhóm của Tân phát hiện nhóm Hà Văn Hiếu (SN 2009, trú xã Quỳ Châu) cùng các bạn của Hiếu đang bước ra từ một quán nhậu trên địa bàn.

Cho rằng có người trong nhóm của Hiếu đã gây hấn với nhóm của mình từ trước, nên nhóm Vi Nhật Tân và nhóm Hà Văn Hiếu lao vào đánh nhau. Sau đó, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Công an lấy lời khai Hà Văn Hiếu

Quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/10, Công an xã Quỳ Châu đã bắt giữ 15 đối tượng trong hai nhóm trên về hành vi gây rối trật tự công cộng, thu giữ 2 kiếm, 5 xe mô tô và các tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.