Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt nhóm 'quái xế' đua xe trái phép, quay clip đăng lên mạng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hơn 43 triệu đồng, tịch thu nhiều phương tiện của nhóm 'quái xế' tụ tập đua xe trên tỉnh lộ 686, quay clip đăng tiktok.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 đã lập biên bản, xử phạt hành chính 5 trường hợp liên quan đến hành vi đua xe trái phép, quay clip đăng lên tiktok gây bức xúc dư luận.

z7027567040698-3e40c0c4be0fda5df08714a31f49fe38-8872.jpg
Nhóm quái xế đã bị triệu tập.

Trước đó, ngày 25/8, lực lượng CSGT phát hiện tài khoản TikTok @ngocfolbi đăng nhiều video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, bốc đầu, đua xe trên tỉnh lộ 686 (thuộc địa phận xã Trường Xuân và xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng).

Nhóm này gồm các đối tượng từ 14 đến 19 tuổi, trong đó có K’Sa, K’Huôn, Touneh K’Ngọc… đã nhiều lần tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, thậm chí rủ nhau “đua tự phát” trên quãng đường khoảng 200m. Một số đoạn clip được chính các em quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi vào cuộc xác minh, ngày 28/8, Đội CSGT số 6 phối hợp Công an xã Trường Xuân tạm giữ 4 xe mô tô, trong đó có xe không gắn biển số. Đến ngày 18/9, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt với nhiều lỗi, như đua xe trái phép, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển,... Tổng số tiền xử phạt lên tới 43,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu 3 xe mô tô được dùng để đua xe trái phép.

Thái Lâm
#đua xe trái phép #quái xế #Lâm Đồng #xử phạt #tịch thu xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục