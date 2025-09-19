Bắt nhóm 'quái xế' đua xe trái phép, quay clip đăng lên mạng

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hơn 43 triệu đồng, tịch thu nhiều phương tiện của nhóm 'quái xế' tụ tập đua xe trên tỉnh lộ 686, quay clip đăng tiktok.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 đã lập biên bản, xử phạt hành chính 5 trường hợp liên quan đến hành vi đua xe trái phép, quay clip đăng lên tiktok gây bức xúc dư luận.

Nhóm quái xế đã bị triệu tập.

Trước đó, ngày 25/8, lực lượng CSGT phát hiện tài khoản TikTok @ngocfolbi đăng nhiều video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, bốc đầu, đua xe trên tỉnh lộ 686 (thuộc địa phận xã Trường Xuân và xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng).

Nhóm này gồm các đối tượng từ 14 đến 19 tuổi, trong đó có K’Sa, K’Huôn, Touneh K’Ngọc… đã nhiều lần tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, thậm chí rủ nhau “đua tự phát” trên quãng đường khoảng 200m. Một số đoạn clip được chính các em quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi vào cuộc xác minh, ngày 28/8, Đội CSGT số 6 phối hợp Công an xã Trường Xuân tạm giữ 4 xe mô tô, trong đó có xe không gắn biển số. Đến ngày 18/9, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt với nhiều lỗi, như đua xe trái phép, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển,... Tổng số tiền xử phạt lên tới 43,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu 3 xe mô tô được dùng để đua xe trái phép.