Khởi tố 7 'quái xế' vô cớ đánh mù mắt người đi đường

TPO - Ngày 23/8, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong đó, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng, và tiếp tục điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng còn lại…

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 3h 20 phút ngày 16/8, anh Nguyễn Duy L. (16 tuổi, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đang điều khiển xe mô tô chở theo Trịnh Minh Chương (19 tuổi, trú xã Tiên Phước, Đà Nẵng) ngồi sau, đang trên đường 2/9 thuộc phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một nhóm "quái xế" tấn công. Hậu quả anh L. bị mù vĩnh viễn mắt bên phải, thương tật 41%.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với 7 đối tượng liên quan.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được 10 đối tượng liên quan, gồm: Đặng Văn Quang Thảo (16 tuổi), Phạm Ngọc Hiếu (18 tuổi), Đỗ Huy Tín (18 tuổi), Lê Ngọc Anh Quốc (16 tuổi), Hồ Văn Đại Vĩ (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Anh (17 tuổi), Trương Ngọc Vinh (16 tuổi, cùng trú phường Ngũ Hành Sơn); Huỳnh Anh Trung (18 tuổi, trú phường Hải Châu); Thế Quang (chưa xác định rõ lai lịch), Trang (bạn của Trung, chưa xác định rõ lai lịch). Nhóm này có tên gọi "nhóm của Thảo"

Tiến hành triệu tập 7/10 làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 3h 20 phút ngày 16/8, các đối tượng trên điều khiển xe mô tô, xe máy điện đi dạo chơi trên đường 2/9.

Khi đi đến khu vực trước tượng đài thì gặp một nhóm 6 nam đi trên 3 xe máy. Lúc này, một người trong nhóm kia cầm 1 vỏ chai bia thủy tinh ném xuống đường, trong khi người khác cầm 1 cây kiếm dài chỉ về phía "nhóm của Thảo" đe doạ, rồi bỏ đi. Bị khiêu khích, Thảo hô hào cả nhóm đuổi theo. Khi đến khu vực đường Nguyễn Sơn Trà cả nhóm thấy anh L. và Trịnh Minh Chương đang đi xe máy trên đường.

Nghi ngờ 2 người cùng nhóm đã khiêu khích nên Hiếu chở Thảo lao tới chặn xe. Thấy vậy, Chương liền bỏ chạy. Riêng L. bị vây đánh, dẫn đến bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ. Gây án xong cả nhóm bỏ đi.

Hậu quả, Kết quả trưng cầu giám định Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng cho thấy tỷ lệ thương tích tối thiểu của anh L. là 41%.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó ra quyết định tạm giam 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng.

Lực lượng Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 4 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 1 mũ bảo hiểm để tiếp tục điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng còn lại.